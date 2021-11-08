Fagner celebra marca, Jô 'garçom' e Cantillo se impressiona com a Fiel: as reações após vitória do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu o Fortaleza, por 1 a 0, no último sábado, diante da Neo Química Arena lotada. Além da conquista coletiva, alguns jogadores tiveram motivos individuais para celebrar depois do término da partida. Entre eles estão Fagner, Jô e Cantillo, que deram depoimentos para a TV oficial do clube, que foram desde marcas pessoais ao encantamento com a Fiel no estádio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Diante da equipe cearense, Fagner chegou ao jogo de número 650 em sua carreira de 15 anos como profissional. Como coincidência, o primeiro duelo dessa trajetória foi justamente contra o Fortaleza, em novembro de 2006. O lateral-direito festejou a façanha e exaltou o resultado importante para o time.

- Sensação única poder vencer. Quando você joga numa equipe como o Corinthians é importantíssimo vencer numa data tão importante para mim, de completar 650 jogos como profissional, ainda mais numa coincidência, completando 650 contra o mesmo adversário do primeiro. Fico feliz demais pela vitória, por essa marca, agora é aproveitar com a família e agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desses 650 jogos como profissional.Outro que pôde comemorar feitos importantes foi Jô, que deu sua segunda assistência em dois jogos consecutivos. Com isso, ele passou a ser não só o artilheiro do time na temporada (9 gols), como também o maior garçom do elenco (6 assistências). O centroavante vê que o restante dos jogadores tem entendido como aproveitar o talento dele para preparar as jogadas.

- Feliz! A gente sempre esperando uma oportunidade, acho que essa vida de garçom está sendo bem aproveitada, fazendo esse tipo de jogada, aproveitando o que eu tenho de melhor que é o pivô, os jogadores estão entendendo. Já é a segunda, dois jogos seguidos, então fico feliz de ajudar e agora temos uma caminhada muito grande para chegar aos nossos objetivos.

Por fim, o autor do gol, que recebeu a bola de Jô para marcar: Cantillo, que teve dias de glória, com nascimento do filho, convocação para a seleção colombiana e o tento de um triunfo importante. No entanto, com tudo isso acontecendo em sua vida, ele se encantou mesmo com o apoio da torcida na arquibancada.

- Muitas bênçãos em seguida. Agradeço a Deus por tudo o que está acontecendo. Trabalho forte da equipe, desgastou o rival, um adversário difícil, forte, agressivo e conseguimos três pontos importantes.

É impressionante a maneira que apoiam. Quando a equipe não está bem é quando você sente o apoio deles. Acredito que foi fundamental, depois que eles voltaram ganhamos todos os jogos que disputamos aqui, pelo peso que eles impõem nas partidas - completou o volante.