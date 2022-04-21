Fagner celebra marca de 450 jogos pelo Corinthians: 'Muito gratificante'

No empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ, válido pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o lateral-direito Fagner completou 450 jogos pelo Corinthians. Formado nas categorias de base do Parque São Jorge, o jogador se mostrou muito contente pela marca alcançada no clube que o projetou para o futebol.> GALERIA - Xavier vacila no empate do Timão na Copa do Brasil; veja notas

- Feliz, não poderia ser diferente. Nunca imaginei chegar a esse número de jogos. Estar podendo alcançar essa marca em um clube tão grande como o Corinthians, clube que fui formado. Muito gratificante e espero, a partir de agora, chegar aos 500. Trabalhar e se cuidar bastante para chegar lá, com muito trabalho e dedicação - afirmou o camisa 23.

Revelado pelo Timão, Fagner está em sua segunda passagem pelo clube, onde conquistou o Brasileirão de 2015 e 2017, além dos Paulistas de 2017, 2018 e 2019.

Neste ano, chegou a sua nona temporada consecutiva pelo Time do Povo. Com 450 partidas disputadas pelo clube, está no top 15 de atletas que mais vestiram a camisa corintiana, na 15ª colocação. Se jogar o Dérbi contra o Palmeiras e a partida contra o Boca Juniors pela Libertadores, passará Rafael e Roberto (451 jogos) e se isolará como o 12º jogador com mais jogos pelo clube alvinegro.

Com tanta bagagem acumulada, o camisa 23 falou sobre poder ajudar os jogadores mais jovens a construírem suas carreiras no Corinthians. Ele também se mostrou agradecido em conquistar tantos títulos e marcas expressivas no clube.

- Muito bacana, porque você acaba se tornando um dos mais experientes, e acaba ajudando os mais jovens, como eu já fui ajudado lá atrás. Você acaba, naturalmente, sendo um espelho para os mais jovens. Espero estar conseguindo passar alguma coisa para eles, para que consigam trilhar uma carreira e um caminho maravilhoso dentro do clube. Fico feliz de poder estar tanto tempo no clube, direto, alcançando essas marcas. Espero alcançar e conquistar mais coisas. Sei que isso vai deixar meu nome na história do clube - disse.

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Apesar das taças e dos expressivos números, o defensor não está satisfeita e mira mais conquistas, como a Copa do Brasil e Libertadores, para aumentar seu legado no Timão.

- Quero ganhar títulos, quanto mais, melhor. Não só para a minha carreira, como para o clube também. Acredito que para ter uma carreira vencedora, você precisa conquistar sempre. Esse é o meu principal objetivo, espero conquistar mais um Brasileiro, Copa do Brasil que não tenho com o clube, Libertadores. É com muito trabalho e espero que a gente consiga esses objetivos juntos, e deixar o nome no clube - comentou.

Quando chegou aos 400 jogos pelo Timão, após a partida contra a Inter de Limeira pelo Paulistão de 2020, Fagner recebeu um vídeo do inglês David Beckham, ídolo do defensor. Perguntado sobre o que espera ser feito pelo clube caso chegue aos 500 jogos

- Não sei (risos). É uma marca muito expressiva. A surpresa dos 400 jogos já foi muito gratificante, por receber um vídeo do seu ídolo. Vou deixar para vocês, o que quiserem armar para os 500 fica a critério de vocês, e toda surpresa é bem-vinda.

- Agradecer todo torcedor, desde que eu voltei, gostam do meu futebol, e os que não gostam também, faz parte, nunca vamos agradar todo mundo. Fico feliz pelo apoio, quando me encontram na rua, a minha família, a maneira que sou tratado. Só agradecer pelo carinho. Enquanto estiver aqui, vou estar sempre lutando, fazendo o meu melhor para que o Corinthians seja vencedor - concluiu o camisa 23.