Fagner, Adson e Renato Augusto são desfalques no treino do Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira (25) no CT Joaquim Grava dando sequência à preparação para o duelo com o Grêmio, no próximo sábado, às 21h, fora de casa. No entanto, a atividade do dia contou com três baixas: Fagner, Adson e Renato Augusto, que não apareceram no gramado por diferentes motivos. No entanto, apenas o lateral-direito segue como dúvida para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Fagner, com dores na panturrilha direita, seguiu o tratamento com a equipe de fisioterapia. No último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, o camisa 23 sentiu uma fisgada na região e preciso ser substituído ainda no primeiro tempo. Desde segunda-feira ele tem tratado a perna, que não tem lesão, mas sua participação no duelo na Arena do Grêmio ainda é uma incógnita.
Já o meia Adson, que sofreu um trauma no fim da partida diante do Athletico-PR, foi preservado e realizou trabalhos na parte interna do CT. Neste momento, o jovem não é dúvida para pegar o Tricolor gaúcho e deve viajar com o grupo.
O meio-campista Renato Augusto, por sua vez, também não foi a campo. Em vez disso, ele realizou uma atividade de fortalecimento na academia e no LabR9. Esse trabalho faz parte do processo de recondicionamento físico do jogador, que vem readquirindo a forma gradativamente, uma vez que ficou oito meses sem jogar. O camisa 8 não deve ter restrições para viajar para Porto Alegre.
Antes de ir para o Rio Grande do Sul, o Corinthians terá mais dois dias de treinamento, nos quais Fagner será avaliado pelo departamento médico. Se não tiver condições de jogo, Du Queiroz deve ser improvisado novamente na lateral direita, pois Matheus Alexandre, que é da posição, não vem recebendo chances com Sylvinho. Já Adson deve continuar titular e Renato no banco.