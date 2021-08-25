Fagner, Adson e Renato Augusto são desfalques no treino do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira (25) no CT Joaquim Grava dando sequência à preparação para o duelo com o Grêmio, no próximo sábado, às 21h, fora de casa. No entanto, a atividade do dia contou com três baixas: Fagner, Adson e Renato Augusto, que não apareceram no gramado por diferentes motivos. No entanto, apenas o lateral-direito segue como dúvida para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Fagner, com dores na panturrilha direita, seguiu o tratamento com a equipe de fisioterapia. No último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, o camisa 23 sentiu uma fisgada na região e preciso ser substituído ainda no primeiro tempo. Desde segunda-feira ele tem tratado a perna, que não tem lesão, mas sua participação no duelo na Arena do Grêmio ainda é uma incógnita.

Já o meia Adson, que sofreu um trauma no fim da partida diante do Athletico-PR, foi preservado e realizou trabalhos na parte interna do CT. Neste momento, o jovem não é dúvida para pegar o Tricolor gaúcho e deve viajar com o grupo.

O meio-campista Renato Augusto, por sua vez, também não foi a campo. Em vez disso, ele realizou uma atividade de fortalecimento na academia e no LabR9. Esse trabalho faz parte do processo de recondicionamento físico do jogador, que vem readquirindo a forma gradativamente, uma vez que ficou oito meses sem jogar. O camisa 8 não deve ter restrições para viajar para Porto Alegre.