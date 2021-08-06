Fagner admite 'incômodo' com posição no Brasileirão, mas vê Corinthians com potencial para subir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians tem feito um Brasileirão com muita oscilação e não tem conseguido uma regularidade nos resultados. Mesmo com a desconfiança dos torcedores, a equipe ocupa o meio da tabela neste momento, cinco pontos à frente da zona de rebaixamento. Pelo equilíbrio da competição, os jogadores acreditam que há margem de crescimento até o término das 38 rodadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Um desses entusiastas da melhora do Timão é Fagner, referência alvinegra. Em entrevista nesta sexta-feira, o lateral-direito admite que está incomodado com a situação do time na tabela, mas entende que ao estabelecer uma sequência de vitórias, é possível chegar perto do topo para brigar por coisas maiores.

- Incomoda estar onde estamos na tabela, mas é um campeonato muito igual. Você vê três ou quatro equipes que se distanciaram, tem um bolo intermediário e um grupo ali embaixo. Se você vencer duas ou três, aproxima-se no da frente. Temos que pontuar para melhorar na tabela - analisou o camisa 23.Aliado ao equilíbrio do campeonato, Fagner citou fatores que têm deixado os últimos campeonatos com algumas peculiaridades, que têm afetado a disputa. No entanto, segundo ele, é algo que acontecido para todos os clubes. O importante é aproveitar as semanas livres como esta para corrigir os erros.

- Aqui procuramos evoluir, melhorar, sabemos que nos últimos dois anos foram campeonatos diferentes por vários fatores, por estar sem torcida, por não termos tido férias, então muitos clubes estão com problemas de lesão, tem uma competições em cima da outra. Estamos tendo a semana para trabalhar e isso é importante para corrigir os erros - concluiu.