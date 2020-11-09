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Fabrício Yan projeta sequência do Flamengo em fase decisiva do Brasileiro Sub-17: 'Honrar a camisa'

Joia da categoria sub-17 celebrou a quebra de três derrotas consecutivas, atingida no último fim de semana, com triunfo sobre o Santos...
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Publicado em 

09 nov 2020 às 17:08

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:08

Crédito: Reprodução / Instagram
O Flamengo conseguiu uma vitória convincente que renovou as forças do time, que vinha de três derrotas seguidas, no Campeonato Brasileiro Sub-17. Um dos destaques do Rubro-Negro na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, no último sábado, Fabrício Yan comentou sobre o foco e fez uma projeção de resultados positivos.
- A vitória contra o Santos foi essencial para retomarmos o ritmo que queremos. Conquistamos um resultado muito bom e consistente contra uma equipe forte e de tradição. Estou feliz com o meu desempenho individual e, principalmente, com o do grupo como um todo - disse o atacante de 16 anos, emendando:
- Vamos seguir buscando nosso melhor nos treinos porque agora começa o mata-mata e queremos impor nosso melhor jogo para honrar a camisa do Flamengo.
A entrar em momento decisivo, o Fla faz parte do Grupo B da competição e já está classificado para próxima fase. Nesta terça-feira, a equipe cumpre tabela contra o Vitória, em Salvador, pela 9ª e última rodada da fase de grupos.

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