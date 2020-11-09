Fabrício Yan projeta sequência do Flamengo em fase decisiva do Brasileiro Sub-17: 'Honrar a camisa'

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O Flamengo conseguiu uma vitória convincente que renovou as forças do time, que vinha de três derrotas seguidas, no Campeonato Brasileiro Sub-17. Um dos destaques do Rubro-Negro na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, no último sábado, Fabrício Yan comentou sobre o foco e fez uma projeção de resultados positivos.

- A vitória contra o Santos foi essencial para retomarmos o ritmo que queremos. Conquistamos um resultado muito bom e consistente contra uma equipe forte e de tradição. Estou feliz com o meu desempenho individual e, principalmente, com o do grupo como um todo - disse o atacante de 16 anos, emendando:

- Vamos seguir buscando nosso melhor nos treinos porque agora começa o mata-mata e queremos impor nosso melhor jogo para honrar a camisa do Flamengo.