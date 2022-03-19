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Fabrício Bruno, titular do Flamengo, externa admiração por David Luiz: 'Até joguei no videogame com ele'

Desde que chegou, zagueiro contratado em fevereiro ganha confiança de Paulo Sousa e realiza sonho de jogar com ex-atleta da seleção brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 17:00

Publicado em 19 de Março de 2022 às 17:00

Fabrício Bruno foi titular em sete dos oitos jogos disputados desde a sua chegada ao Flamengo. A cada partida o zagueiro conquista a confiança do técnico Paulo Sousa e ganha entrosamento com o ex-atleta da seleção brasileira, David Luiz. Em entrevista à 'Fla TV', o jogador exaltou e revelou toda sua admiração por sua dupla.- Jogar ao lado do David Luiz também é um sonho realizado. Ele é um cara que sempre acompanhei pela televisão, até joguei no videogame com ele. É um cara que nos passa conselhos no dia a dia, nos ensina muito. Trata-se de uma pessoa extremamente vitoriosa na carreira - declarou Fabrício.
Neste domingo (20), os zagueiros devem permanecer como titulares no segundo jogo contra o Vasco, às 16h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Havia a possibilidade da estreia do novo reforço, Pablo, mas uma lesão no joelho direito tirou o jogador dos gramados por até seis semanas. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate e poderá perder por até um gol de diferença.
Crédito: FabrícioBrunoétitulardesdequechegoueaprendeemtodososjogoscomDavidLuiz(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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