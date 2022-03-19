Fabrício Bruno, titular do Flamengo, externa admiração por David Luiz: 'Até joguei no videogame com ele'

Fabrício Bruno foi titular em sete dos oitos jogos disputados desde a sua chegada ao Flamengo. A cada partida o zagueiro conquista a confiança do técnico Paulo Sousa e ganha entrosamento com o ex-atleta da seleção brasileira, David Luiz. Em entrevista à 'Fla TV', o jogador exaltou e revelou toda sua admiração por sua dupla.- Jogar ao lado do David Luiz também é um sonho realizado. Ele é um cara que sempre acompanhei pela televisão, até joguei no videogame com ele. É um cara que nos passa conselhos no dia a dia, nos ensina muito. Trata-se de uma pessoa extremamente vitoriosa na carreira - declarou Fabrício.