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futebol

Fabricio Bruno tem sequência invicta na zaga do Red Bull Bragantino

Duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão foi a última vez que o zagueiro esteve em campo e o time acabou derrotado...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 22:06

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 22:06
Crédito: C2 Sports
O zagueiro Fabrício Bruno vem sendo um dos principais destaques do Red Bull Bragantino, nos últimos jogos em que esteve em campo, após retornar da Covid-19. Em 27 de dezembro, o zagueiro voltou a ser titular na derrota par ao Palmeiras por 1 a 0, mas foi a última com o camisa 14 em campo.
Desde então, são 11 partidas sem perder, somando 7 delas em 2020 e 4 em 2021. Nos 7 jogos, a equipe venceu 4 partidas e empatou 3, sofrendo 7 gols, com média de 1 gol sofrido por jogo. Sem o zagueiro, o time sofreu 27 gols na temporada em 20 partidas, média de 1.35 gols sofridos por jogo.
Fabricio Bruno assumiu a posição e com a ótima sequência, deu tranquilidade ao setor defensivo comandado pelo treinador Maurício Barbieri, ajudando a equipe na conquista inédita da vaga na Copa Sul-Americana.
O zagueiro vem se consolidando no clube e já soma 25 jogos com 23 gols sofridos, média de menos de um gol por jogo, assegurando uma regularidade. O próximo compromisso do Red Bull Bragantino ainda está indefinido devido a paralisação de jogos no estado de São Paulo.

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