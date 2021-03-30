Fabricio Bruno tem sequência invicta na zaga do Red Bull Bragantino

Crédito: C2 Sports

O zagueiro Fabrício Bruno vem sendo um dos principais destaques do Red Bull Bragantino, nos últimos jogos em que esteve em campo, após retornar da Covid-19. Em 27 de dezembro, o zagueiro voltou a ser titular na derrota par ao Palmeiras por 1 a 0, mas foi a última com o camisa 14 em campo.

Desde então, são 11 partidas sem perder, somando 7 delas em 2020 e 4 em 2021. Nos 7 jogos, a equipe venceu 4 partidas e empatou 3, sofrendo 7 gols, com média de 1 gol sofrido por jogo. Sem o zagueiro, o time sofreu 27 gols na temporada em 20 partidas, média de 1.35 gols sofridos por jogo.

Fabricio Bruno assumiu a posição e com a ótima sequência, deu tranquilidade ao setor defensivo comandado pelo treinador Maurício Barbieri, ajudando a equipe na conquista inédita da vaga na Copa Sul-Americana.