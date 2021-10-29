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Fabricio Bruno se torna destaque na temporada do Bragantino

Zagueiro soma excelentes números na Série A e vem sendo importante nas boas campanhas do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 15:50

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:50

Crédito: Fabricio Bruno é um dos destaques do Bragantino (C2 Sports
Líder em cortes e passes certos pelo Red Bull Bragantino no Brasileirão, Fabrício Bruno chegou em Bragança Paulista no início de 2020 e logo se firmou na defesa. Agora finalista da Copa Sul-Americana e no G4 da Série A, o zagueiro comentou sobre a boa fase e a oportunidade em conquistar seu primeiro título internacional: + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
'Melhor que viver uma boa fase é ver meu time somando bons resultados e tendo a oportunidade de conquistar seu primeiro título internacional. Estou muito feliz em evoluir e fazer história no Bragantino junto dos meus companheiros. Com certeza é uma temporada muito especial e marcante. Lutaremos até o fim para encerrar o ano. Queremos ser campeões', afirmou Fabrício. O zagueiro tem muito a comemorar, afinal, não é só uma fase boa na sua carreira. Fabrício vem sendo destaque nacional na defesa durante todo o ano. No Red Bull Bragantino, é o líder em cortes (119) e passes certos (1107), segundo em lançamentos certeiros (128) e terceiro em divididas ganhas (98) em seus 26 jogos pelo Brasileirão. Já entre os zagueiros da Série A, o camisa 14 é o terceiro em lançamentos certos (128), quarto em passes certeiros (1107) e sexto em cortes (119). O defensor também balançou a rede duas vezes em 2021, sendo o primeiro jogador do Bragantino a marcar um gol em mata-mata Sul-Americano, na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente Del Valle. Titular em 46 dos 49 jogos que participou na temporada, Fabrício soma 26 vitórias, 15 empates e apenas 8 derrotas. Além disso, tem 9 rodadas sem sofrer gols no Brasileiro.

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