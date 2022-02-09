Fabrício Bruno revela sonho realizado no Flamengo e diz: 'Confio muito na minha imposição física e velocidade'

- É o Flamengo, é o time na nação. Foi fácil fazer essa escolha. Sonho de criança estar aqui e quando chegou a oportunidade, nem pensei. Já joguei com o Maracanã cheio. E agora a favor, tenho certeza de que serei muito feliz - falou.

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Fabrício Bruno estava no Bragantino desde 2020 e é um dos nomes mais consolidados na forma de jogo proposta desde que Mauricio Barbieri chegou ao time paulista. Já utilizou a braçadeira de capitão em algumas oportunidadese integrou a seleção da Copa Sul-Americana do ano passado.

E o defensor de 25 anos sublinhou as suas virtudes:

- Não tem segredo, é meu estilo de jogo. Confio muito na minha imposição física e velocidade. Confio muito em mim. Não sou desleal. Minha primeira expulsão foi em 2020. Tenho intensidade alta, mas não sou de fazer faltas e tomar cartões. Confio na minha força física - disse, emendando sobre inspirações:

Ao todo, Fabrício somou 82 partidas e três gols pelo Braga, entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro.

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Natural de Ibirité (MG), Fabrício Bruno fez sua estreia como profissional em 10 de abril de 2016, diante do Boa Esporte, quando ainda estava no Cruzeiro, clube que o revelou e o recrutou junto ao Desportivo Minas.

Fabrício Bruno ainda passou pela Chapecoense por empréstimo, mais precisamente entre 2017 e 2018, com um certo destaque, antes de retornar ao Cruzeiro em 2019. Deixou o clube mineiro rumo ao Bragantino após rescindir o seu vínculo e se comprometer a retirar a ação na Justiça contra a Raposa.

- Nunca foi fácil jogar contra o Flamengo, ainda mais com a Nação empurrando. Feliz de ter ao meu lado agora para nos ajudarem a buscar os objetivos durante a temporada.

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Conversa com Paulo Sousa- Primeira contato muito bom. Tive um tempo curto, não falamos muito sobre isso (como pretende utilizá-lo no time). Espero no decorrer dos dias ter mais tempo. Independente disso, venho para ajudar, somar.

Esquema com 3 zagueiros- Independente da formação, estou aberto a ajudar a ele e ao grupo. Tentar entender nos treinos da melhor forma e aplicar nos jogos.

Concorrência no setor- Chego para fazer meu trabalho, acho que estou numa crescente na carreira. Para estar no Flamengo tem que pensar grande. São grandes jogadores. O Léo Pereira foi campeão de tudo no Athletico. O Gustavo Henrique eleito melhor zagueiro do Paulista. David e Rodrigo nem preciso citar. O clube está bem servido, e vou fazer de tudo para ajudar quando o Mister precisar de mim.

Idolatria por Juan- Difícil falar do Juan. Todos conhecem, tem uma carreira exemplar aqui e na Europa. Amigos que jogaram com ele passaram essa referência, e eu o peguei como inspiração. É calmo, sabia os atalhos no campo. Queria ter jogado com ele, mas estou feliz em tê-lo no clube para me ajudar lá dentro.