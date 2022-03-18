Fabrício Bruno detalha sua adaptação ao Flamengo e exalta parceria com David Luiz: 'Sonho realizado'

O zagueiro Fabrício Bruno não escondeu seu entusiasmo por iniciar seu ciclo no Flamengo. Em entrevista no quadro "Resenha de Craque", na Fla TV, o jogador de 26 anos destacou o quanto tem sido acolhido no Rubro-Negro.- Foi uma recepção extremamente calorosa pela torcida, pelo clube. Também fui muito bem recebido pelos jogadores. Vestir o manto sagrado é realização de um sonho não só meu, mas também da minha família - disse.

O defensor mostrou-se tranquilo quanto a se adaptar à formação com três zagueiros adotada pelo técnico Paulo Sousa.

- Jogar com três zagueiros é uma opção do Mister (Paulo Sousa). Eu me sinto confortavel pra jogar na formação com dois ou três zagueiros - garantiu.

Em seguida, Fabrício Bruno valorizou o fato de ter como companheiro de clube um de seus ídolos.

- Jogar ao lado do david luiz também é um sonho realizado. Ele é um cara que sempre acompanhei pela televisão, até joguei no videogame com ele... É um cara que nos passa conselhos no dia a dia, nos ensina muito.... Trata-se de uma pessoa extremamente vitoriosa na carreira - detalhou.

O jogador de 26 anos também projetou a partida contra o Vasco, que acontecerá no domingo (20).

- Clássicos são sempre decididos em detalhes, independentemente da divisão na qual esteja um dos rivais. Há muita competitividade em campo, ainda mais envolvendo um jogo decisivo. Caso a gente iguale na competividade, a nossa qualidade técnica vai ter de se sobressair - disse.

O Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã e tem a vantagem de poder perder até por um gol de diferença para se garantir na final e seguir na luta pelo tetracampeonato carioca.