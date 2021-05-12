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futebol

Fabricio Bruno desperta interesse do mercado europeu

Zagueiro é um dos pontos positivos do Massa Bruta nos últimos jogos e foi importante na vitória contra o Emelec...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 14:43
Crédito: C2 Sports
O zagueiro Fabrício Bruno do Red Bull Bragantino está sendo observado por clubes de Portugal e da Itália. Também não é descartada uma transferência do atleta para outros clubes da franquia. Com ele, o Massa Bruta conseguiu a vaga para a Copa Sul-Americana, pela primeira vez na história.
Na carreira, Fabrício Bruno tem 128 jogos, sendo 34 deles disputados pelo Red Bull Bragantino. Foram dois gols marcados em 18 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, tendo um aproveitamento de 62%. Pelo clube, Fabrício foi campeão do Troféu do Interior e na final, contra o Guarani, disputou o seu 100° jogo na carreira.
Com ele em campo, o Red Bull Bragantino teve ótimas sequências de invencibilidade. Do fim do Brasileiro de 2020 até o início da temporada de 2021, o Massa Bruta teve uma sequência de 12 jogos invictos e o retrospecto ainda melhor dentro de casa. Foram 13 jogos sem perder dentro do Nabizão.
Na última vitória contra o Emelec por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, ele marcou o gol que abriu o caminho para vitória, deu um passe decisivo que quase aumentou o placar e ainda passou o jogo sem cometer nenhuma falta. Já pelo Campeonato Paulista, Fabrício é o 6° zagueiro com maior número de lançamentos certos, ao todo são 56, e cometeu apenas 6 faltas nos 7 jogos disputados.

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