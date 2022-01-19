Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fábio viaja ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense

Goleiro irá ao CT Carlos Castilho para realizar exames e assinar contrato com o Tricolor, que atravessou o acerto com o América-MG...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 13:06

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:06

Depois de quase acertar com o América-MG, o goleiro Fábio chegou ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Fluminense. O ex-jogador do Cruzeiro saiu de Belo Horizonte no início da tarde desta quarta-feira e vai desembarcar em solo carioca, no Aeroporto Santos Dumont, para ir até o CT Carlos Castilho. O vínculo será de um ano.Aos 41 anos, Fábio vestiu as cores do Cruzeiro por 17 temporadas e ficou livre no mercado após a decisão da não renovação de contrato tomada pela nova direção do clube. O América-MG chegou a preparar o anúncio do goleiro, mas o Flu atravessou a negociação e fechou rapidamente a transferência.
Para a temporada, o Fluminense conta com quatro goleiros no elenco principal. O titular Marcos Felipe, que recentemente testou positivo para Covid-19, Muriel, Pedro Rangel e Gustavo Ramalho, sendo que os dois últimos ainda não estrearam nos profissionais.
A ideia de contar com o veterano é para não correr riscos e ter três bons - e preparados - goleiros para a temporada. Fábio tem longa experiência de Libertadores, o que também pesou. Ele disputou oito edições do torneio pelo Cruzeiro, chegando à final da competição em 2009. O goleiro também conquistou dois Brasileiros (2013 e 2014), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e sete Campeonatos Mineiros (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).
Crédito: FábiovaijogarnoFluminensenapróximatemporada(Foto:BrunoHaddad/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados