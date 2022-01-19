Fábio viaja ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense

Depois de quase acertar com o América-MG, o goleiro Fábio chegou ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Fluminense. O ex-jogador do Cruzeiro saiu de Belo Horizonte no início da tarde desta quarta-feira e vai desembarcar em solo carioca, no Aeroporto Santos Dumont, para ir até o CT Carlos Castilho. O vínculo será de um ano.Aos 41 anos, Fábio vestiu as cores do Cruzeiro por 17 temporadas e ficou livre no mercado após a decisão da não renovação de contrato tomada pela nova direção do clube. O América-MG chegou a preparar o anúncio do goleiro, mas o Flu atravessou a negociação e fechou rapidamente a transferência.