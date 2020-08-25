Fábio vê um Cruzeiro diferente para conseguir a vaga na Copa do Brasil

Crédito: Fábio confia que a Raposa possa conseguir a vaga diante do CRB-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro decidirá sua permanência na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 26 de agosto. Às 16h, a Raposa entra em campo para encarar o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional.

Precisando vencer por dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis ou por três para assegurar a vaga no tempo regulamentar, o Cruzeiro vai para o duelo só pensando na vitória. É o que garante o goleiro Fábio, atleta com mais partidas com a camisa azul e branca e o mais experiente do plantel celeste.

-Será um jogo difícil. O CRB conseguiu na primeira partida fazer uma vantagem aproveitando o nosso momento delicado de formação de uma equipe, de um trabalho novo. Hoje a gente tem um time totalmente diferente com o Enderson, com um trabalho desenvolvido e atletas diferentes. Estamos confiantes em fazer um belo jogo, como o CRB fez no Mineirão. Temos totais condições de vir aqui e jogar contra eles em busca do resultado e da classificação- ressaltou. Conhecedor como poucos da pressão dos jogos de mata-mata, Fábio alerta para a necessidade de o Cruzeiro sair na frente no placar logo no início da partida. Segundo ele, tal ação poderá trazer mais tranquilidade para a equipe buscar a ampliação da vantagem.

-Acho que é um momento de muita tensão. No mata-mata você pode definir o rumo do jogo em qualquer momento da partida, e a gente precisa entrar em campo com essa mentalidade de muita concentração e foco em fazer o primeiro gol. Na sequência da partida, com a nossa capacidade de influenciar um bom jogo, vamos buscar o segundo gol e, assim, dar sequência ao nosso objetivo que é conseguir a classificação-disse.

O dono da camisa 1 cruzeirense também fez uma análise da equipe desde o retorno dos campeonatos no fim do mês de julho. Ele falou sobre a quantidade de jogos próximos uns dos outros, mas chamou a atenção para o bom rendimento do time em campo, que venceu seis e empatou um dos oito jogos registrados.