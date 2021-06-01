Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fábio vê melhora no elenco em relação a temporada anterior, mas defende a chegada de reforços
futebol

Fábio vê melhora no elenco em relação a temporada anterior, mas defende a chegada de reforços

O camisa 1 da Raposa também afirmou que houve melhora da equipe desde que Felipe Conceição chegou, mas se o time estivesse na Série A, a pressão seria maior...
LanceNet

01 jun 2021 às 17:25

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:25

O goleiro Fábio, do Cruzeiro, foi o personagem do clube na estreia da Série B, quando explicou a expulsão diante do Confiança-SE, no último sábado, na estreia do time na Série B, quando a Raposa foi derrotada por 3 a 1 pelo time sergipano. Ele falou que houve um quique da bola que o enganou, quando pegou a bola fora da grande área, levando o segundo cartão amarelo, sendo expulso em seguida. O arqueiro da Raposa voltou a falar publicamente nesta terça-feira, 1º de junho e comentou que o elenco celeste tem qualidade, mas ainda precisa de reforços, contradizendo o que Felipe Conceição, técnico da Raposa afirmara, que estava satisfeito com o que tinha no momento. O camisa 1 cruzeirense também elogiou Conceição, afirmando que a equipe evoluiu desde que ele chegou, mas se estivessem na Série A, talvez a paciência com o trabalho dele seria menor. Confira nos vídeos da matéria as falas de Fábio. O goleiro está suspenso para o segundo jogo da Raposa na Série B, domingo, 6 de junho, em BH. Lucas França será o goleiro. Mas, Fábio atuará normalmente na quinta-feira, 3, contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil. Fábio vê qualidade no grupo da Raposa, mas acha que precisa ser reforçado-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados