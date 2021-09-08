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Fábio se diz 'muito feliz' com Rafael no Botafogo e crava: 'Espero também realizar esse sonho'

Lateral-esquerdo dá contratação como certa antes mesmo de o Alvinegro anunciar e espera seguir os mesmos passos do irmão no ano que vem...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 15:14
Crédito: Reprodução/BlogLance!
Rafael ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas Fábio, seu irmão gêmeo, fez questão de "atravessar" o clube neste sentido. O lateral-esquerdo escreveu uma mensagem desejando sorte ao lateral-direito, que está fechado como novo jogador do Glorioso.
+ Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael
Fábio, atualmente no Nantes-FRA, escreveu em uma rede social que nunca se sentiu tão feliz no futebol e que espera acompanhar os passos do irmão e também vestir a camisa do Botafogo um dia.- Acho que nunca me senti assim no futebol, que sonho… muito feliz mesmo. Espero realizar também esse sonho de vestir a camisa que cresci usando. Sem palavras. Boa sorte e te amo muito irmão (Rafael) - afirmou.
O lateral-esquerdo tem contrato com a equipe francesa até o meio do ano que vem. Se ficar livre no mercado, o Botafogo deve ser um sério candidato a destino para o jogador, pois o defensor já demonstrou vontade de atuar no clube de General Severiano.

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