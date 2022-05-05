Fábio Santos volta a errar pênalti pelo Corinthians após mais de sete anos

Uma cena rara definiu o empate em 0 a 0 entre Deportivo Cali-COL e Corinthians, nesta quarta-feira (4), pela quarta rodada do grupo E da Libertadores. O lateral-esquerdo Fábio Santos voltou a desperdiçar um pênalti pelo Timão após mais de sete anos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história corintiana> TABELA - Confira e simule os jogos da LibertadoresA última vez que isso havia ocorrido foi no dia 30 de novembro de 2014, ainda na primeira passagem do jogador pelo clube alvinegro, na derrota corintiana para o Fluminense, no Rio de Janeiro, por 5 a 2, pelo Brasileirão daquele ano.

Na ocasião, contra o Tricolor Carioca, Fábio parou no goleiro Diego Cavallieri. Dessa vez, diante do Cali, o lateral isolou por cima do gol uruguaio Guillermo De Amores.

Com a cobrança errada ante o time colombiano, Fábio Santos passou a ter 91,3% de aproveitamento no quesito penalidades, com 21 gols em 23 chutes.

A última vez que Fábio havia errado um pênalti também fazia bastante tempo, especificamente três anos e meio. Foi no dia 21 de outubro, pelo Atlético-MG, e também contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão daquela temporada.

Fábio Santos tem 24 gols marcados com a camisa corintiana, sendo apenas dois com bolas rolando, um de falta e o todo o restante de pênalti.

Desde o seu retorno ao Corinthians, em outubro de 2020, o camisa 26 foi às redes 10 vezes, sendo em todas as ocasiões convertando penalidades.

A última vez que Fábio marcou diante da marca da cal foi no dia 6 de fevereiro, na vitória do Timão contra o Ituano, em Itu, por 3 a 2, pela quarta rodada do Paulistão deste ano.

O lateral-esquerdo tem dois gols anotados nesta temporada, ambos na marca da cal. Além de marcar contra o Galo de Itu, Fábio Santos também converteu garantindo a vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Santo André, pela segunda rodada do Estadual, no último dia 30 de janeiro.