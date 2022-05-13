Fábio Santos nega existência de atrito entre Róger Guedes e Vítor Pereira no Corinthians

Róger Guedes voltou a ser assunto entre os torcedores do Corinthians após a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na quinta rodada do Brasileirão, ao não cumprimentar o técnico Vítor Pereira depois do triunfo no Nabizão.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

Durante coletiva concedida no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Fábio Santos tratou de colocar panos quentes nos rumores que apontavam uma suposta falta de comprometimento do camisa 9 e insatisfação do atacante com o treinador português.

- Nos bastidores, não tenho o que falar, a relação é maravilhosa, do Guedes com todos os outros jogadores. Essa falta de comprometimento é incapaz de existir aqui, porque a cobrança é muito grande entre nós. Qualquer jogador que vemos para baixo, desmotivado, a gente tenta levantar o mais rápido possível, porque vamos precisar lá na frente. Torcedor pode ficar tranquilo quanto a isso, ambiente controlamos super bem. Sou um cara que me preocupo muito com isso. Adora viver em um ambiente agradável. Ele com o Vítor, a comissão, é sossegado - comentou o camisa 26.

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Mesmo com sete gols na temporada, sendo o artilheiro do Timão na temporada, Guedes vem sendo criticado por parte da torcida. O atacante está há quatro partidas sem balançar as redes.

Para Fábio Santos, o camisa 9 vai precisar responder em campo para 'fazer as pazes' com o torcedor.​- Não tem muito o que falar. Nosso dia a dia é tão bom, a relação que temos, o Róger com todo mundo. Ele enxerga de uma forma bacana a cobrança, é natural. jogador que joga no Corinthians existe essa cobrança. Existem momentos bons, momentos ruins, e é preciso saber lidar. Tem semanas que o torcedor vai te amar, e outras ele não vai gostar tanto. Estamos acostumados com isso. Ele tem que dar uma resposta dentro do campo - concluiu o lateral sobre o tema.

Ainda nesta sexta-feira, a delegação corintiana viaja para Porto Alegre, tendo em vista que sábado (14), às 19h, o Timão enfrenta o Internacional pela sexta rodada do Brasileirão.

Três dias depois, o Corinthians vai até Buenos Aires, onde encara o Boca Juniors na Bombonera, às 21h30 ( Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.