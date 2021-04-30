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Fábio Santos lamenta derrota em casa do Corinthians na Sul-Americana: 'Resultado desastroso'

Lateral-esquerdo se mostrou triste com a derrota de 2 a 0 para o Peñarol, mas não jogou a toalha pela classificação no Grupo E da competição e pediu ainda mais trabalho...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 21:41

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 21:41
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O torcedor do Corinthians teve mais uma noite decepcionante pela Copa Sul-Americana, já que o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Peñarol-URU e se complicou demais na competição continental. O sentimento de que o resultado foi péssimo também se instalou entre os jogadores, que lamentaram o placar.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Um deles foi Fábio Santos, entrevistado pela Conmebol TV na saída de campo. O lateral não escondeu a decepção por perder um jogo decisivo, assim como foi na primeira rodada, no empate com o River Plate-PAR. Para ele, o goleiro Dawson evitou o que poderia ser um placar melhor para o Timão na Arena.
- Resultado desastroso, fugiu totalmente do que esperávamos. Já havia sido assim no primeiro jogo, no Paraguai. Hoje foi confronto direto, onde deixamos a desejar. Fizemos um bom jogo, o goleiro deles teve uma noite especial - disse.Com cinco pontos a menos do que o Peñarol no Grupo E da Sul-Americana, o Corinthians se complicou bastante pensando na próxima fase da competição, já que apenas o primeiro de cada chave se classifica. Segundo Fábio Santos, não há muito o que fazer a não ser trabalhar. Apesar de as coisas não estarem acontecendo, nem ele nem o elenco jogam a toalha pela vaga nas oitavas.
- Triste, a gente está muito chateado com o resultado. Estamos fazendo com que as coisas aconteçam, mas não tem muito o que fazer a não ser continuar trabalhando - afirmou o lateral antes de completar:
- A gente tem que buscar os resultados. Faltam quatro jogos ainda. Temos o confronto direto com eles, no Uruguai. Sabemos que temos muito a trabalhar, e é em busca dessa margem que vamos trabalhar - concluiu.
O Corinthians volta a campo pela Sul-Americana na próxima quinta-feira, contra o Sport Huancayo, fora de casa. O time peruano é o lanterna do grupo e ainda não pontuou. Antes disso, porém, o Timão tem o clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena, neste domingo, em horário ainda indefinido pela Federação Paulista de Futebol, mas Vagner Mancini deve usar utilizar reservas.

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