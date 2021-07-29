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Fábio Santos fala da tranquilidade após vitória do Corinthians e projeta duelo com o Flamengo: 'Dificílimo'

Timão voltou a vencer após duas derrotas consecutivas no Brasileirão e agora pega uma parada dura diante do rival carioca. Lateral-esquerdo valorizou semana de treinos...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 07:00
O Corinthians nem bem bateu o Cuiabá e logo em seguida já passou a pensar em seu próximo adversário no Brasileirão-2021, que será nada menos do que o poderoso Flamengo, que vem em grande fase, goleando seus oponentes. Por essa dificuldade​, o Alvinegro sabe que terá que usar muito bem essa semana cheia de treinos, com a tranquilidade de quem voltou a vencer uma partida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, Fábio Santos valorizou a vitória da ultima segunda-feira, após duas derrotas consecutivas no campeonato. Esse resultado traz um conforto para aproveitar a semana cheia de treinos.
- Nos sabíamos que vínhamos de dois jogos com derrota, então era importantíssima essa partida com o Cuiabá, e a vitória nos dá tranquilidade para trabalhar durante a semana - afirmou o lateral.E esse período será utilizado ao máximo pelo Timão, uma vez que a próxima parada duríssima: o Flamengo, que vem de goleada por 5 a 1 sobre o São Paulo e embalado por cinco vitórias consecutivas, sendo as três últimas atropelando os oponentes. Para Fabio, é o momento de trabalhar firme para voltar a vencer em casa, o que não acontece há um mês, em triunfo sobre o Sport por 2 a 1.
- A gente sabe que vai ser um confronto dificílimo contra o Flamengo no domingo, mas temos que voltar a vencer dentro de casa, e é dessa maneira que a gente começou a trabalhar nesta semana - completou.

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