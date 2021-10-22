Fábio Santos defende trabalho de Sylvinho no Corinthians e reprova fala de Marcelinho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está na sétima posição na tabela do Brasileirão e segue como forte candidato a uma das vagas na Copa Libertadores de 2022, mas a pressão em Sylvinho cresce cada vez mais partindo de torcedores e de ídolos do clube. Em meio a isso, o elenco continua defendendo o trabalho do treinador, como fez Fábio Santos na manhã desta sexta-feira, em entrevista coletiva virtual. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Um dos principais pontos da conversa do experiente corintiano com a imprensa foi o claro descontentamento dele e do elenco em relação ao que Marcelinho Carioca falou em live da TV oficial do clube na última quarta-feira, quando criticou Sylvinho de forma veemente e ainda "cornetou" Cássio. Ronaldo Giovanelli também estava presente durante a fala do "Pé de Anjo".

- Quando abre espaço, não imagina que virão críticas, e críticas pesadas. A gente entende, gosta daquele jogador e não gosta deste, mas são ex-profissionais que passaram pelo Corinthians, que sabem como é o dia a dia. E, num momento de pressão, acaba saindo um pouco do tom. A gente fica triste por usarem esse palavreado. Mas não tem como agradar a todos, é dentro de campo que podemos dar uma resposta positiva. Espero que a gente possa trazer o torcedor para o nosso lado e também que esses ídolos possam, quem sabe um dia, lembrar do que viveram lá atrás e falar bem da gente novamente.Na coletiva, o lateral-esquerdo do Timão também fez questão de demonstrar o apoio e a confiança que o grupo tem em relação ao que a comissão técnica vem fazendo, principalmente pelo fato de os reforços terem chegado há pouco tempo e muitos achavam que o time brigaria contra o Z4.

- É difícil falar porque a gente acha um pouco estranho esse tipo de cobrança, porque vem de muito fora para dentro, porque aqui o ambiente é muito bom. Ele vem buscando alternativas, faz dois ou dois meses e pouco que chegaram esses jogadores (reforços). Antes disso, a gente fazia um campeonato em que todos diziam que brigaríamos na parte de baixo da tabela. Com a chegada dos reforços, a equipe cresceu - explicou antes de completar:

- Temos buscado o entrosamento, estamos jogando, temos feito os testes. Geralmente, eles são feitos em uma pré-temporada quando se tem os amistosos, mas temos que fazer esses testes contra São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Vemos ele (Sylvinho) de uma maneira muito tranquila, é um cara que se joga no trabalho, não temos o que reclamar, não temos o que falar. Estamos fechados com ele. Na minha opinião e na opinião de todos os jogadores, o trabalho tem sido muito bem feito.

Fábio Santos ressaltou que na questão de resultados, o Corinthians vem bem sob o comando de Sylvinho, embora tenha sofrido com tropeços no caminho. Por essas e outras, ele e o grupo seguem confiantes no trabalho do treinador e acreditam que todos poderão crescer juntos nesta fase de construção.

- Tem resultado, essa é a questão, viemos de dez jogos sem perder. Perdemos um jogo contra o Sport em que o desempenho foi muito abaixo, depois ganhamos do Fluminense e depois perdemos para o São Paulo… Tem coisas que não tem explicação, que não tem resposta. Só está começando a carreira de treinador e ainda vai apanhar muito até o final dela. Em um futuro/presente ele vai ser um dos principais treinadores. Que ele possa crescer junto conosco.