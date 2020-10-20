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Fábio Santos comenta 'desabafo' de Cássio e diz que chega para ajudar a dividir liderança no Corinthians

Lateral foi apresentado nesta terça-feira e fez questão de elogiar o ídolo alvinegro com quem jogou e conquistou títulos. Nesta volta ele aceita ser mais um líder do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 17:04

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:04

No último domingo, após a goleada por 5 a 1 que o Corinthians sofreu para o Flamengo, Cássio desabafou na saída de campo e pareceu bastante incomodado com as críticas e com o momento que o clube passa. Por essas e outras, Fábio Santos, que foi apresentado nesta terça-feira, não fugiu de comentar o assunto em entrevista coletiva virtual que marcou o seu retorno.Falando com a propriedade de quem tem quatro anos de convivência e títulos com o goleiro corintiano, o lateral-esquerdo fez questão de elogiar o companheiro como um dos maiores ídolos do clube e entende como algo natural a manifestação do camisa 12, principalmente por se tratar de um jogador tão dedicado e que tem tanta identificação com o Alvinegro.
- Conversei com ele (Cássio). É chover no molhado falar da história dele, é um dos maiores ídolos do clube, uma referência para todos nós. Quanto maior o seu tamanho, maior a pressão em cima de você. Da mesma forma que quando você ganha é elogiado, quando perde acaba sendo mais cobrado.
- Estamos acostumados, vejo também com naturalidade esse desabafo do cara que quer vencer e não está acostumado com essa pressão individualizada. O momento do clube é difícil e essa carga acaba sendo maior nos líderes. Ele sabe da importância dele para o clube, que é um cara amado pelos torcedores. Passando tudo isso, vai voltar a idolatria que o Cássio fez por merecer.Para ajudar a diminuir essa pressão nas costas dos líderes do elenco, principalmente pelo desabafo de Cássio, Fábio Santos prometeu que buscará compartilhar essas responsabilidades e avisou que aceita ser mais um líder no grupo ao lado de nomes como Fagner, Gil, Jô e o próprio arqueiro, que o lateral entende que já está motivado para buscar uma vitória nesta quarta-feira.
- Falei para o Cássio: "Chegou mais um pra dividir com você, mas não vamos dividir briga, vamos levantar o astral (risos)". Vejo o Cássio motivado a superar o que passou no fim de semana, e é assim que queremos ver todos os jogadores, já motivados em fazer uma grande partida nessa quarta-feira.

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