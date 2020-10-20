Fábio Santos aparece no BID e pode reestrear pelo Corinthians na quarta

Anunciado na última segunda-feira e apresentado nesta terça, Fábio Santos já está pronto para fazer sua reestreia pelo Corinthians nesta quarta-feira, diante do Vasco, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. Isso porque o nome do lateral-esquerdo apareceu no BID da CBF nesta tarde e as questões burocráticas já estão resolvidas para que ele possa ser relacionado para jogar.Mais cedo, em entrevista coletiva virtual por conta de sua apresentação, Fábio disse que estava preparado fisicamente para ficar à disposição do técnico Vagner Mancini e só dependida da regularização dos documentos para estar apto. Sendo assim, o lateral deve estar na lista daqueles que viajam ao Rio de Janeiro em voo fretado após o treinamento desta tarde no CT Joaquim Grava.