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Fábio Santos aparece no BID e pode reestrear pelo Corinthians na quarta

Lateral-esquerdo foi apresentado nesta terça-feira e seu nome já foi regularizado na CBF. Assim, ele já pode pintar entre os relacionados para enfrentar o Vasco, no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 17:28

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:28

Anunciado na última segunda-feira e apresentado nesta terça, Fábio Santos já está pronto para fazer sua reestreia pelo Corinthians nesta quarta-feira, diante do Vasco, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão-2020. Isso porque o nome do lateral-esquerdo apareceu no BID da CBF nesta tarde e as questões burocráticas já estão resolvidas para que ele possa ser relacionado para jogar.Mais cedo, em entrevista coletiva virtual por conta de sua apresentação, Fábio disse que estava preparado fisicamente para ficar à disposição do técnico Vagner Mancini e só dependida da regularização dos documentos para estar apto. Sendo assim, o lateral deve estar na lista daqueles que viajam ao Rio de Janeiro em voo fretado após o treinamento desta tarde no CT Joaquim Grava.
- Faz tempo que não jogo partidas seguidas, mas treinos e viagens eu vinha tendo normal, o quanto antes quero ajudar em campo. Isso agora é mais questão de contrato na CBF - disse o camisa 26 do Alvinegro.
Nesta temporada, Fábio Santos atuou em 13 partidas oficiais pelo Atlético-MG e marcou dois gols. Por lá, ele era reserva de Guilherme Arana e seu último jogo foi no dia 10 de outubro, quando entrou aos 34 minutos do segundo tempo, na vitória do Galo por 3 a 0 sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

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