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Fábio Santos admite peso de 'decisão' com Inter, mas diz que Corinthians encara todos os jogos como finais

Lateral exaltou importância de duelo entre rivais que brigam por vaga na Libertadores, mas ressaltou que o Alvinegro trata todas as partidas do Campeonato Brasileiro como decisivas...
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Publicado em 

22 out 2021 às 14:09

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:09

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Depois de treinar com o elenco do Corinthians na manhã desta sexta-feira, Fábio Santos concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e admitiu que o jogo que o time fará contra o Internacional, domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem um grande peso para o sucesso do Alvinegro na luta para conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Ao mesmo tempo, porém, o experiente jogador de 36 anos ponderou que todas as partidas desta reta final de segundo turno do Brasileirão, assim como as disputadas anteriormente, são e foram tratadas no Timão como decisivas, pois o Brasileirão, em formato de pontos corridos, exige regularidade sempre.
- É um jogo decisivo e nós não estamos mentindo quando dissemos que todos os jogos são decisivos, até porque não adianta nada ganhar do Inter lá no domingo e depois vir em casa e perder pontos para Chapecoense e Fortaleza - afirmou Fábio Santos, que em seguida comentou a disputa parelha do Timão com o Colorado - as duas equipes estão empatadas com 40 pontos, com o clube gaúcho em sexto lugar do Brasileirão e o Alvinegro figura em sétimo.- Mas, sem dúvida nenhuma, tirar ponto do Inter é importante porque é uma dessas equipes que vão brigar com a gente até o final do campeonato por uma vaga na Libertadores. Então todos nós sabemos da importância do jogo deste domingo - reforçou o lateral-esquerdo.
Na rodada passada do Brasileirão, Fábio Santos completou 270 partidas com a camisa do Corinthians e superou uma marca do próprio técnico Sylvinho, que como jogador vestiu a camisa do clube em 269 partidas. Porém, a marca veio de forma amarga, pois o Timão acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, e não conseguiu se aproximar do G4 do Brasileirão.
CLÁSSICO SERVE COMO APRENDIZADO
Nesta sexta-feira, Fábio Santos voltou a lamentar a derrota no clássico e o inicio ruim de partida exibido contra o Tricolor, no qual o Timão levou um gol, tomou um grande sufoco e foi dominado pelos donos da casa.
- Ficou um ambiente ruim de derrota. Quando você perde um jogo como esse todo mundo fica muito chateado, ainda mais sabendo que a gente perdeu por aqueles 10 minutos iniciais. A gente não conseguiu entrar na mesma batida que eles entraram e isso custou caro. Nos custou caro aqueles dez minutos de desatenção - relembrou o atleta, reconhecendo que esse começo de partida ruim serve como aprendizado para não ser repetido contra o Inter no Sul.
Após treinar na manhã desta sexta-feira, o Corinthians fechará no mesmo período matutino do sábado a sua preparação para o duelo em Porto Alegre, onde a equipe tentará quebrar um jejum de quase dois meses sem vitórias fora de casa. A última foi conquistada justamente na capital gaúcha, onde o Timão derrotou o Grêmio por 1 a 0, no dia 28 de agosto, na arena gremista, em confronto válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão.

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