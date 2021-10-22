Fábio Santos admite peso de 'decisão' com Inter, mas diz que Corinthians encara todos os jogos como finais

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de treinar com o elenco do Corinthians na manhã desta sexta-feira, Fábio Santos concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e admitiu que o jogo que o time fará contra o Internacional, domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem um grande peso para o sucesso do Alvinegro na luta para conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Ao mesmo tempo, porém, o experiente jogador de 36 anos ponderou que todas as partidas desta reta final de segundo turno do Brasileirão, assim como as disputadas anteriormente, são e foram tratadas no Timão como decisivas, pois o Brasileirão, em formato de pontos corridos, exige regularidade sempre.

- É um jogo decisivo e nós não estamos mentindo quando dissemos que todos os jogos são decisivos, até porque não adianta nada ganhar do Inter lá no domingo e depois vir em casa e perder pontos para Chapecoense e Fortaleza - afirmou Fábio Santos, que em seguida comentou a disputa parelha do Timão com o Colorado - as duas equipes estão empatadas com 40 pontos, com o clube gaúcho em sexto lugar do Brasileirão e o Alvinegro figura em sétimo.- Mas, sem dúvida nenhuma, tirar ponto do Inter é importante porque é uma dessas equipes que vão brigar com a gente até o final do campeonato por uma vaga na Libertadores. Então todos nós sabemos da importância do jogo deste domingo - reforçou o lateral-esquerdo.

Na rodada passada do Brasileirão, Fábio Santos completou 270 partidas com a camisa do Corinthians e superou uma marca do próprio técnico Sylvinho, que como jogador vestiu a camisa do clube em 269 partidas. Porém, a marca veio de forma amarga, pois o Timão acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, e não conseguiu se aproximar do G4 do Brasileirão.

CLÁSSICO SERVE COMO APRENDIZADO

Nesta sexta-feira, Fábio Santos voltou a lamentar a derrota no clássico e o inicio ruim de partida exibido contra o Tricolor, no qual o Timão levou um gol, tomou um grande sufoco e foi dominado pelos donos da casa.

- Ficou um ambiente ruim de derrota. Quando você perde um jogo como esse todo mundo fica muito chateado, ainda mais sabendo que a gente perdeu por aqueles 10 minutos iniciais. A gente não conseguiu entrar na mesma batida que eles entraram e isso custou caro. Nos custou caro aqueles dez minutos de desatenção - relembrou o atleta, reconhecendo que esse começo de partida ruim serve como aprendizado para não ser repetido contra o Inter no Sul.