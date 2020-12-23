Fábio renova com o Cruzeiro até o fim de 2021 e será o goleiro do centenário

Crédito: Fábio é o jogador com mais jogos com a camisa do Cruzeiro na história-(Daniel Hott/Cruzeiro

Jogador com mais jogos disputados na história do Cruzeiro e ídolo da nação azul, o goleiro Fábio acertou a renovação de seu contrato com o clube até dezembro de 2021. Anteriormente, o vínculo do atleta se encerraria no fim de 2020.

A trajetória do goleiro com as vestes azuis se iniciou em 2000, ano em que atuou apenas uma vez pelo Cruzeiro, tendo feito sua estreia em um amistoso diante do Universal-RJ, no dia 4 de março, no Mineirão. Ainda naquela temporada, participou da conquista da Copa do Brasil.

Posteriormente, se transferiu para o Vasco e retornou à Raposa em 2005. Desde então, construiu um legado eterno, regado com muito esforço, trabalho e respeito ao clube.

-O Fábio é um dos maiores ídolos de nossa história e continua mostrando que é um dos melhores goleiros do Brasil na sua geração. Um profissional exemplar, correto, um líder nato dentro e fora de campo. Tenho certeza de que ele continuará nos ajudando como sempre e será peça importante em nossos desafios nesse momento importante na história do Cruzeiro. O Centenário do Clube sem o Fábio não seria a mesma coisa e estamos muito felizes que ele continue defendendo a nossa camisa dentro e fora das quatro linhas-destacou o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA Titular do gol da Raposa desde 2005, Fábio agradeceu a diretoria pela confiança em seu trabalho e por ter a oportunidade de ser o goleiro do Clube no ano de Centenário.

-É uma sensação de um presente que Deus me concede estar fazendo a renovação. A expectativa é de um ano muito melhor para nós cruzeirenses. Vamos buscar alcançar nossos objetivos e voltar a dar alegria ao nosso torcedor. Este é o pensamento do nosso presidente e de todos que estão no dia a dia dentro do Cruzeiro. Queremos trazer a alegria de volta para este clube vencedor e todos que estão nesta empreitada estão com o mesmo pensamento. 2021 é o ano do nosso centenário, o torcedor e todos que fizeram parte dessa história vão comemorar de todo coração. Vamos colocar o Cruzeiro novamente no lugar devido, conquistando títulos e dando alegria- disse.