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futebol

Fábio relata outro ambiente no Cruzeiro em relação ao time de 2020

O goleiro da Raposa comentou que na temporada passada, a pressão era maior sobre os jovens e que o elenco atual é mais experiente e pronto para encarar os desafios...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 19:57
O goleiro Fábio vai iniciar mais uma Copa do Brasil com a camisa do Cruzeiro. Tricampeão pelo clube mineiro (2000, 2017 e 2018), o camisa 1 estará em campo nesta quinta-feira, 11 de março, às 19h15, contra São Raimundo-RR, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, pela primeira fase do maior mata-mata nacional. O arqueiro celeste falou da diferença de momentos do time em 2020, quando encarou o mesmo São Raimundo, para a atual temporada. Ele citou que o ambiente é mais ameno, pois a pressão sobre os jovens era grande para serem protagonistas. Confira o que Fábio disse em sua entrevista no vídeo. (Bruno Haddad/Cruzeiro)

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