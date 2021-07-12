Fábio recebe sondagem do Grêmio, mas Cruzeiro veta a sua saída

Uma notícia que assustou o torcedor do Cruzeiro, mas que não deve se concretizar, foi veiculada esta semana. A saída do goleiro Fábio, ídolo do clube, jogador com mais partidas na história da Raposa. E o interessado no arqueiro de 40 anos foi o Grêmio que é comandado por Felipão e teve Fábio como seu jogador em 2020, quando o treinador dirigiu o Cruzeiro. O time gaúcho sondou a situação do goleiro, pois busca dar experiência à sua meta, que sofre há alguns anos com a falta de um jogador confiável na posição. Todavia, a diretoria do Cruzeiro já se posicionou e não vai liberar Fábio para o Tricolor. A presença de Felipão foi decisiva para que uma tentativa de conversa surgisse. A informação sobre o interesse gremista em Fábio foi inicialmente divulgada pela Rádio Gaúcha e confirmada pelo L!. Fábio está com 949 jogos pela Raposa, contando as passagens do ano 2000 e desde 2005, quando se tornou titular inconteste da posição. A idolatria da torcida azul com seu goleiro é ainda maior, pois aceitou ficar no clube após o rebaixamento para ajudar o Cruzeiro a retornar à elite do futebol nacional.