Fábio rebate críticas e diz que não 'falta vergonha na cara' no Cruzeiro

Alvo de parte da torcida como co-responsável pela derrota do Cruzeiro para o CSA por 3 a 1, pela Série B, o goleiro Fábio, ídolo da Raposa e jogador com mais jogos na história do clube, se manifestou publicamente sobre as críticas recentes recebidas. O camisa 1 cruzeirense usou sua conta no Instagram para postar comentários sobre o momento do time e afirmou que está “sentindo a dor do torcedor” e que há cobranças externas para melhorar o desempenho, mesmo que elas não venham à público. - O que dizer? Cobranças sempre existiram na minha vida, respeito, leio, escuto, me cobro, fico pensativo, que por mais que você faça nunca será o suficiente, mas não desisto. Não meçam ou julguem a dor que sinto em ver o Cruzeiro como está, a minha vida nesses últimos 16 anos esteve entrelaçada ao Cruzeiro, então saibam que sinto sim a dor de um torcedor, me esforço e treino todos os dias com muita vontade e dedicação, não tem um dia que não dou o máximo nos treinos, sempre falei que irei até o fim para ver o Cruzeiro no lugar que nunca deveria ter saído - disse Fábio em uma postagem no Instagram. O goleiro também escreveu que não deve expor todos os bastidores internos do clube para evitar mais problemas e ainda defendeu o elenco, que está se dedicando. - Não vou expor o que faço internamente, não pensem que não há cobranças, não pensem que não há esforços, não pensem que não sofremos pelo momento, tem coisas que falo, mais tem outras que não precisam ser expostos, vivo bastidores há 23 anos e tenho maturidade do que falar ou não!!! Peço a Deus por esse Clube, faz parte da minha vida, estou triste em ver o Cruzeiro nessa posição, luta e busco uma direção para sairmos dessa situação todos os dias, tenho amor e gratidão enorme pelo Cruzeiro e ninguém vai tirar esse sentimento. Entendam, não expor os bastidores, não quer dizer que não está havendo cobrança, vontade, garra e vergonha na cara. Vou sempre lutar pelo Cruzeiro-concluiu. Após a derrota para o time alagoano, o Cruzeiro estacionou no 15º lugar, com oito pontos.