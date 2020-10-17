Fábio pega o 31º pênalti no Cruzeiro e evita a derrota da Raposa. Veja o lance e a lista de defesas do goleiro

Campeonato Mineiro de 2020- Cobrança de Diogo, do Uberlândia Campeonato Brasileiro de 2019 - Cobrança de Yago Pikachu, do Vasco Copa do Brasil de 2019 - Cobrança de João Pedro, do Fluminense* Campeonato Brasileiro de 2019 - Cobrança de Ricardo Bueno, do Ceará Campeonato Brasileiro de 2018 - Cobrança de Luan, do Grêmio Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Jean Mota, do Santos * Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Rodrygo, do Santos * Copa do Brasil de 2018 - Cobrança de Bruno Henrique, do Santos * Copa do Brasil de 2017 - Cobrança de Diego, do Flamengo * Copa do Brasil de 2017 - Cobrança de Luan, do Grêmio * Copa do Brasil de 2016 - Cobrança de Diego Renan, do Vitória Copa Libertadores de 2015 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo * Copa Libertadores de 2015 - Cobrança de Lucão, do São Paulo * Campeonato Brasileiro de 2013 - Cobrança de Fred, do Fluminense Campeonato Brasileiro de 2012 - Cobrança de Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG Campeonato Brasileiro de 2012 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo Campeonato Mineiro de 2012 - Cobrança de Fábio Júnior, do América-MG Campeonato Brasileiro de 2011 - Cobrança de Luís Fabiano, do São Paulo Copa Libertadores de 2011 - Cobrança de Medina, do Deportes Tolima-COL Campeonato Brasileiro de 2010 - Cobrança de Bruno César, do Corinthians Campeonato Brasileiro de 2010 - Cobrança de Renato Cajá, do Botafogo Campeonato Mineiro de 2010 - Fábio fez duas defesas em cobranças de Thiago Pereira, contra a Caldense Campeonato Brasileiro de 2009 - Cobrança de Ronaldo, do Corinthians Campeonato Brasileiro de 2009 - Cobrança de Juan, do Flamengo Torneio de Verão de 2009 - Cobrança de Sergio Blanco, do Nacional-URU Campeonato Brasileiro de 2008 - Cobrança de Nilmar, do Internacional Copa do Brasil de 2006 - Cobrança de Diego Marangon, do Nacional-AM Campeonato Brasileiro de 2005 - Cobrança de Sandro, contra o Paraná * Defesas em disputas por pênaltis