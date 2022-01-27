Fábio Matias revela conversas com Paulo Sousa e ressalta intensidade do Flamengo: 'É institucional'

Mesmo sem ter estado à beira do gramado, Paulo Sousa foi importante para a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre a Portuguesa, pela primeira rodada do Cariocão, nesta quarta-feira. Após a partida, o técnico Fábio Matias, que comanda a equipe formada por garotos nesse início de competição, revelou conversas com o Mister em relação a questões pontuais sobre alguns atletas.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Nós tivemos uma conversa inicial lá atrás, logo no início, quando a gente retornou aqui para o Rio de Janeiro, pós Copa São Paulo. Então, é óbvio que a gente conversou a respeito de alguns jogadores. Isso é importante a gente frisar, essa conversa que se teve em relação a algumas questões pontuais em alguns jogadores. Aí dentro do jogo, das características do jogo, nós vamos ajustando isso, e fazendo com que os atletas consigam ter o melhor desempenho dentro da característica de cada um.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Volta Redonda, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Cariocão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja mais declarações de Fábio Matias:

FLAMENGO INTENSO DE FÁBIO MATIAS

- Não é o Flamengo do Fábio, o Flamengo como um todo. O clube tem, dentro da gestão das categorias de base, das categorias menores, esse modelo em relação a intensidade. Então, isso é algo do clube, é algo institucional que a gente tem desenvolvido dentro do Flamengo e isso é a tônica do clube em relação a todas as categorias.

ENTROSAMENTO

- A gente já teve contato com todos os jogadores praticamente. Tivemos a oportunidade de trabalhar com vários desses jogadores, com todos praticamente do Campeonato Brasileiro. Fizemos, depois, um ajuste com a saída e alguns para a Copa SP. Então, tivemos sete jogadores da Copa SP retornando para compor esse elenco. Isso também é um facilitador dentro do processo. Acabou sendo uma continuidade de um trabalho em relação ao fim do ano, ao Brasileiro Sub-20 e à Copa São Paulo.

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SEMELHANÇAS DE ANDRÉ COM BRUNO HENRIQUE

- Temos que tomar cuidado com as comparações. Cada um tem as suas características peculiares. O André é um menino que evoluiu dentro do processo, teve um crescimento muito bom, fez um bom Brasileiro, na Copa São Paulo também teve um início muito bom. Sei que o torcedor e a imprensa gosta muito das comparações, mas eu evito um pouco. O André fez um bom jogo, desenvolveu bem tudo aquilo que a gente pediu para ele. É um jogador que tem evoluído.

ATENÇÃO ESPECIAL PARA LÁZARO?

- Todo esse acompanhamento acaba sendo realizado. Lázaro é um menino que tem treinado no profissional e que tem vindo trabalhar conosco nos jogos ou nos pré-jogos para ter uma sequência. Sendo um ativo do clube, é óbvio que o clube vai dar uma atenção especial em relação a ele. Então, isso fica a cargo muito mais a gestão do profissional por ele estar fazendo esse processo de transição tanto lá quanto aqui.

MATHEUS FRANÇA

- É um atleta potencial, é um atleta que tem crescido muito, um atleta que tem se destacado nos jogos. Acho que esse é um ponto dos mais importantes. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Acho que dar tempo ao tempo para o Matheus França é importante. É o que ele está tendo hoje dentro do Flamengo, esse tempo, esse espaço para fazer a transição para o profissional