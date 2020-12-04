Fábio está perto de renovar seu contrato e jogar no ano do centenário, diz o presidente do Cruzeiro

O goleiro Fábio tem números grandes com a camisa do Cruzeiro, com 908 jogos pelo time azul. E, sendo o maior ídolo do atual elenco, o torcedor deve se questionar se o jogador, de 40 anos, seguirá no clube em 2021, ano do centenário da Raposa. O contrato do arqueiro vence no fim deste ano, mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues garante que o camisa 1 ficará na Toca para a próxima temporada. - O Fábio é muito tranquilo. Eu, pessoalmente, estou conduzindo isso e acaba que nesse ritmo de viagens, de jogos... Dia de jogo nunca é um dia bom de conversar isso, aí chega fim de semana. Estive na Toca, bati um papo com ele e não tenho dúvida nenhuma que o Fábio estará com a gente no centenário, vai fazer os mil jogos pelo Cruzeiro, falta um detalhe ou outro só para nós sacramentarmos isso. Mas é claro que ele está no nosso projeto e vai dar certo essa renovação-disse em entrevista à Rádio Super. Fábio chegou ao Cruzeiro em 2000, quando foi reserva de André e em seguida jogou no Vasco, até 2005, quando voltou e se tornou o jogador com mais jogos pelo Cruzeiro na história. Ele foi sete edições do Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e dois Brasileiros (2013 e 2014).