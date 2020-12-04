Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fábio está perto de renovar seu contrato e jogar no ano do centenário, diz o presidente do Cruzeiro
futebol

Fábio está perto de renovar seu contrato e jogar no ano do centenário, diz o presidente do Cruzeiro

Sérgio Santos Rodrigues garante que o camisa 1 e maior ídolo do clube no momento ficará para mais uma temporada na Toca da Raposa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 19:55

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:55

Crédito: Fábio está no Cruzeiro desde 2005, quando voltou para sua segunda passagem pelo clube mineiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O goleiro Fábio tem números grandes com a camisa do Cruzeiro, com 908 jogos pelo time azul. E, sendo o maior ídolo do atual elenco, o torcedor deve se questionar se o jogador, de 40 anos, seguirá no clube em 2021, ano do centenário da Raposa. O contrato do arqueiro vence no fim deste ano, mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues garante que o camisa 1 ficará na Toca para a próxima temporada. - O Fábio é muito tranquilo. Eu, pessoalmente, estou conduzindo isso e acaba que nesse ritmo de viagens, de jogos... Dia de jogo nunca é um dia bom de conversar isso, aí chega fim de semana. Estive na Toca, bati um papo com ele e não tenho dúvida nenhuma que o Fábio estará com a gente no centenário, vai fazer os mil jogos pelo Cruzeiro, falta um detalhe ou outro só para nós sacramentarmos isso. Mas é claro que ele está no nosso projeto e vai dar certo essa renovação-disse em entrevista à Rádio Super. Fábio chegou ao Cruzeiro em 2000, quando foi reserva de André e em seguida jogou no Vasco, até 2005, quando voltou e se tornou o jogador com mais jogos pelo Cruzeiro na história. Ele foi sete edições do Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e dois Brasileiros (2013 e 2014).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados