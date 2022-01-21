Fábio é regularizado, e Fluminense poderá contar com os oito reforços na estreia do Carioca

O Fluminense poderá contar com todos os oito reforços contratados na estreia do Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, dia 27, contra o Bangu, às 21h. O goleiro Fábio teve seu contrato publicado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, está liberado para entrar em campo caso o técnico Abel Braga deseje.Além dele, Willian Bigode, Felipe Melo, Cano, Nathan, Cristiano, Pineida e David Duarte também saíram no BID e estão regularizados. Resta saber, porém, as condições físicas de cada um. O goleiro se apresentou na quarta-feira e já fez as primeiras atividades com os novos companheiros.
No jogo-treino desta sexta-feira, Pineida e David Duarte não participaram por demonstrarem marcadores fisiológicos de fadiga acima da média. A tendência, porém, é que os outros possam ir a campo. O goleiro ainda tem mais chances porque Marcos Felipe, que testou positivo para Covid-19 no domingo, deve retornar aos treinos neste sábado.
O Fluminense receberá o Bangu no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, às 21h, pela primeira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do estadual.
