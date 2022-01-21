Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fábio é regularizado, e Fluminense poderá contar com os oito reforços na estreia do Carioca
futebol

Fábio é regularizado, e Fluminense poderá contar com os oito reforços na estreia do Carioca

Goleiro se juntou aos outros contratados e vem treinando com o grupo tricolor nos últimos dias; Flu estreia na próxima quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 19:40

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 19:40

O Fluminense poderá contar com todos os oito reforços contratados na estreia do Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, dia 27, contra o Bangu, às 21h. O goleiro Fábio teve seu contrato publicado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, está liberado para entrar em campo caso o técnico Abel Braga deseje.Além dele, Willian Bigode, Felipe Melo, Cano, Nathan, Cristiano, Pineida e David Duarte também saíram no BID e estão regularizados. Resta saber, porém, as condições físicas de cada um. O goleiro se apresentou na quarta-feira e já fez as primeiras atividades com os novos companheiros.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
No jogo-treino desta sexta-feira, Pineida e David Duarte não participaram por demonstrarem marcadores fisiológicos de fadiga acima da média. A tendência, porém, é que os outros possam ir a campo. O goleiro ainda tem mais chances porque Marcos Felipe, que testou positivo para Covid-19 no domingo, deve retornar aos treinos neste sábado.
O Fluminense receberá o Bangu no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, às 21h, pela primeira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do estadual.
Crédito: Fábio,durantetreinodoFluminensenoCTCarlosCastilho(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados