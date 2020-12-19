Fábio e Rafael Sobis são desfalques para o jogo contra a Ponte Preta

O Cruzeiro não terá dois de seus principais jogadores para a partida contra a Ponte Preta, na terça-feira, 22 de dezembro, às 21h30, em Campinas, pela 31ª rodada da Série B. A Raposa não terá o goleiro Fábio e o atacante Rafael Sobis. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Avaí(empate por 1 a ), na sexta-feira, 18, em Florianópolis. Serão ausências importantes, pois Rafael Sobis é o artilheiro do Cruzeiro na Série B, com cinco gols em nove jogos, sendo o principal articulador de jogadas ofensivas do time. Já Fábio, que não ficava de fora desde o duelo com o Patrocinense pelo Troféu Inconfidência, em agosto, será um desfalque de peso por sua experiência em campo e performance no gol.