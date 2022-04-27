Fábio comenta cobranças da torcida e analisa fase do Fluminense: 'Não estamos conseguindo render'

O empate sem gols entre Fluminense e Santa Fe-ARG, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, deixou um gosto amargo. Em uma atuação reconhecidamente abaixo da média, o elenco tricolor saiu vaiado do Maracanã. Exceção à regra, Fábio protagonizou momentos com boas defesas e chegou a ser ovacionado. Após o jogo, o goleiro falou sobre a sequência de partidas, analisou o confronto e comentou o psicológico do grupo. Ele também foi eleito "craque do jogo" pela Conmebol.- É uma cobrança normal para jogadores que estão acostumados a grandes situações ao longo da carreira. A gente é cobrado porque tem o parâmetro dos outros jogos. Há qualidade tem todos os aspectos: criação, velocidade, posicionamento... O que a gente cobrou ali [em campo] é coisa normal, dentro do que a gente pode render. Não estamos conseguindo render como fizemos em ocasiões anteriores, mas é no dia a dia. Continuar trabalhando mesmo, como a gente vem, sempre se doando e se entregando. Quem tiver condições melhores pode entregar o máximo em prol da vitória, que precisa vir.Fábio ainda revelou a sua situação física, visto a quantidade de jogos em que tem atuado. O goleiro afirmou que faz uma preparação a mais para aguentar a rotina corrida do calendário.