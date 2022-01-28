Fábio Carille volta de Covid, mas protocolo da FPF o impede de ficar no banco neste sábado

O técnico Fábio Carille foi liberado da Covid-19 após teste negativo e comandou o Santos no treino desta sexta-feira. O treinador seguiu os protocolos utilizando máscara e com distanciamento social no treinamento.No entanto, o regulamento da FPF só permite a volta de profissionais só depois de oito dias de isolamento e Carille não poderá ficar no banco. O auxiliar Leandro Silva vai comandar o Peixe diante o Botafogo-SP neste sábado, às 11h, na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Cuquinha já comandou o Santos na estreia do estadual no empate sem gols com a Internacional de Limeira fora de casa na última quarta-feira. A expectativa é que Carille possa fazer sua estreia na temporada diante o Corinthians, seu ex-clube, na terceira rodada do Paulista na semana que vem.Natural de Blumenau, em Santa Catarina, Leandro começou a carreira como jogador no Coritiba, onde permaneceu por 11 anos, entre base e profissional. Ainda garoto, atuava no time de um projeto social chamado Cuquinhas do Honório, o que gerou o apelido de Cuca ou Cuquinha. Volante de origem, rodou por diversos clubes do país e chegou a atuar como zagueiro na reta final da carreira antes de se aposentar em 2009, iniciando a trajetória como auxiliar na sequência.

Os caminhos de Leandro e Carille se cruzaram pela primeira vez em 1996, quando o atual treinador e, na época experiente zagueiro, foi contratado pelo Coxa e encontrou o jovem Cuquinha recém-promovido da base na equipe principal. Juntos, eles atuaram por Coritiba, Iraty, XV de Piracicaba e Juventus, e criaram uma amizade que já dura mais de 25 anos.

Seguiram por caminhos diferentes, mas Carille fez uma promessa ao amigo: o levaria como auxiliar quando assumisse como treinador de alguma equipe. E aconteceu em dezembro de 2016, quando o técnico passou a comandar o Corinthians. Desde então, a dupla também passou por Al-Wehda e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Santos em setembro de 2021.