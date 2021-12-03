Fábio Carille rasga elogios para os garotos do Santos

O técnico Fábio Carille valorizou os Meninos da Vila na recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro. Recentemente, João Paulo, Kaiky, Ângelo, Gabriel Pirani e Marcos Leonardo tem sido titulares na equipe do Santos, principalmente com a ausência dos mais veteranos.- Historicamente, o Santos sempre revelou grandes jogadores. (A base) foi fundamental. Jogadores interessantíssimos, com qualidade, que buscam crescimento todo dia, interessados, que ficam pós-treino fazendo algo a mais, batendo uma falta, uma finalização, um gesto defensivo. Me agrada demais o interesse desses jovens querendo crescer profissionalmente - disse Carille.

O treinador, porém, fez questão de valorizar a participação dos jogadores mais experientes. Sánchez, Marinho e João Paulo foram quem mais vestiram a braçadeira de capitães do Peixe.- Mas não posso deixar de falar dos jogadores experientes que deram o suporte aos meninos. O Sánchez, o Tardelli, o João Paulo, Felipe, que apesar de 23 anos já viveu muitas coisas. O Marquinhos Guilherme, que já rodou vários clubes. O Luiz Felipe que voltou num momento importante, a liderança, uma saída de jogo mais qualificada, uma leitura de jogo melhor. Isso só o tempo dá para esses jogadores. Esses caras foram fundamentais. Muito satisfeito com esse grupo. Tem garotos que já venho acompanhando um pouco na base. Ontem assisti o sub-20, a partida contra o Palmeiras. Tem meninos ali que dá para trabalhar e o Santos continuar a fazer isso que sempre fez tão bem que é revelar garotos - completou.