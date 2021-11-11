Fábio Carille rasga elogios a Gabriel Pirani no Santos

O meia Gabriel Pirani voltou a ser titular na equipe do Santos na vitória contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O garoto esteve no time principal após superar uma entorse no tornozelo, que o tirou dos jogos por quase um mês.- Temos que ter cuidado com o Pirani. É um menino de talento, que jogou muitas partidas. Poderia ter participado mais, mas fiquei sem ele por alguns partidas por causa de uma lesão no pé - disse o técnico Fábio Carille.