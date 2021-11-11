Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fábio Carille rasga elogios a Gabriel Pirani no Santos

Meia foi um dos destaques do Peixe na vitória sobre o Red Bull Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2021 às 12:53

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 12:53

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O meia Gabriel Pirani voltou a ser titular na equipe do Santos na vitória contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O garoto esteve no time principal após superar uma entorse no tornozelo, que o tirou dos jogos por quase um mês.- Temos que ter cuidado com o Pirani. É um menino de talento, que jogou muitas partidas. Poderia ter participado mais, mas fiquei sem ele por alguns partidas por causa de uma lesão no pé - disse o técnico Fábio Carille.
O treinador fez questão de elogiar Gabriel Pirani. Na partida contra o Massa Bruta, Pirani participou do primeiro gol em uma arrancada antes da finalização de Diego Tardelli, que gerou rebote para o atacante Marinho abrir o placar para o Peixe.- Vem treinando muito bem, é leve por dentro, objetivo, com arrancada e sempre para frente. Não está nas melhores condições, mas foi fundamental para o que pensamos para o jogo - concluiu o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados