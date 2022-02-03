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futebol

Fábio Carille pede, e Santos pode fechar com Luan nas próximas horas

Após vitória no clássico, Carille confirmou que pediu a contratação do jogador ex-Galo ...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 00:44

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 00:44
Após o triunfo do Santos por 2 a 1 no clássico contra o Corinthians, o técnico Fábio Carille comentou que pediu a contratação do meia-atacante Luan, ex-Atlético-MG. Conhecido como "Menino Maluquinho", o jogador pode reforçar a equipe santista.- Nome discutido desde dezembro. Tive interesse em trabalhar com ele no Corinthians e na Arábia Saudita. E agora tem possibilidade aí. É um pedido meu, sim - disse o técnico Fábio Carille.O jogador está livre no mercado desde dezembro, quando teve seu contrato rescindido com o V-Varen Nagasaki, do Japão. Assim, Luan chegaria sem custos ao Alvinegro Praiano.
- Jogador de boa dinâmica, 31 anos e mais de 300 jogos pelo Atlético-MG. Idade boa, experiente e que vai potencializar os meninos pensando em elenco. Vai ser um ano puxado por causa da Copa. Precisamos equilibrar bem o elenco para ter um ano legal - completou o treinador.
Aos 31 anos, Luan ficou por duas temporadas no futebol japonês. Ele acumula passagens por Atlético-MG, Ponte Preta, Atlético Sorocaba, Comercial e Basel, da Suíça. Ele fez parte de uma grande fase do Galo com os títulos da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e três Mineiros (2013, 2015 e 2017).
Crédito: LuanfoiídolonoAtléticoMineiro(Foto:RodrigoGazzanel/RMSports

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