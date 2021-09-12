Fábio Carille elogia Marinho e conta com evolução do atacante no Santos

O atacante Marinho voltou aos gramados no empate em 0 a 0 entre Santos e Bahia neste sábado, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não atuava desde o dia 28 de julho, na goleada do Santos sobre a Juazeirense, na Copa do Brasil.Neste período, o jogador teve uma lesão muscular, deu uma entrevista polêmica sobre o momento do Santos e o presidente Andres Rueda confirmou o pedido do atacante para ser negociado.

Após o jogo contra o Bahia, o técnico Fábio Carille elogiou o atacante, revelou um pedido dele para ser relacionado e afirmou que espera uma grande evolução do jogador nas próximas partidas.- O Marinho é um jogador muito importante, um jogador que tem profundidade, que busca o gol. Ele ficou 30 dias sem jogo, com três, quatro treinos conseguimos trazer ele, o que é muito pouco, tinha que trabalhar mais com bola, mas ele quis vir para ajudar. A gente sabe que ele pode melhorar muito e vai melhorar com trabalho - afirmou.