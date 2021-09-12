Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fábio Carille elogia Marinho e conta com evolução do atacante no Santos

Atacante voltou aos gramados no empate em 0 a 0 com o Bahia neste sábado, na Vila...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 16:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Marinho voltou aos gramados no empate em 0 a 0 entre Santos e Bahia neste sábado, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não atuava desde o dia 28 de julho, na goleada do Santos sobre a Juazeirense, na Copa do Brasil.Neste período, o jogador teve uma lesão muscular, deu uma entrevista polêmica sobre o momento do Santos e o presidente Andres Rueda confirmou o pedido do atacante para ser negociado.
Após o jogo contra o Bahia, o técnico Fábio Carille elogiou o atacante, revelou um pedido dele para ser relacionado e afirmou que espera uma grande evolução do jogador nas próximas partidas.- O Marinho é um jogador muito importante, um jogador que tem profundidade, que busca o gol. Ele ficou 30 dias sem jogo, com três, quatro treinos conseguimos trazer ele, o que é muito pouco, tinha que trabalhar mais com bola, mas ele quis vir para ajudar. A gente sabe que ele pode melhorar muito e vai melhorar com trabalho - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados