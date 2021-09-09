Fábio Carille barra Jean Mota em primeiro treino no Santos

Crédito: Reprodução/SantosFC

O técnico Fábio Carille esteve no CT Rei Pelé pela primeira vez para comandar atividades do Santos. O treinador foi apresentado nesta quinta-feira (9) e já se prepara para o jogo de sábado, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.Madson, que foi desfalque contra o Cuiabá em razão de "desconfortos articulares", não marcou presença no campo. Marinho, se recuperando de um hematoma na coxa, esteve no campo. O jogador tenta recuperar a forma física ideal.

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível ver o técnico Fábio Carille conversando com o elenco. Em seguida, realizou atividades táticas. Carille comentou em sua apresentação que não pretende fazer grandes mexidas na equipe em razão do pouco tempo que tem para preparar a equipe.O time que participou do treino e deve entrar em campo no sábado foi: João Paulo; Pará, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho; Carlos Sánchez e Gabriel Pirani ; Marcos Guilherme, Lucas Braga e Léo Baptistão.