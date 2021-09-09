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futebol

Fábio Carille barra Jean Mota em primeiro treino no Santos

Treinador comandou o primeiro treino na tarde desta quinta-feira e optou pela saída do meia. Time que enfrenta o Bahia deve ser confirmado apenas após o treino desta sexta...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:27

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 19:27
Crédito: Reprodução/SantosFC
O técnico Fábio Carille esteve no CT Rei Pelé pela primeira vez para comandar atividades do Santos. O treinador foi apresentado nesta quinta-feira (9) e já se prepara para o jogo de sábado, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.Madson, que foi desfalque contra o Cuiabá em razão de "desconfortos articulares", não marcou presença no campo. Marinho, se recuperando de um hematoma na coxa, esteve no campo. O jogador tenta recuperar a forma física ideal.
Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível ver o técnico Fábio Carille conversando com o elenco. Em seguida, realizou atividades táticas. Carille comentou em sua apresentação que não pretende fazer grandes mexidas na equipe em razão do pouco tempo que tem para preparar a equipe.O time que participou do treino e deve entrar em campo no sábado foi: João Paulo; Pará, Robson, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho; Carlos Sánchez e Gabriel Pirani ; Marcos Guilherme, Lucas Braga e Léo Baptistão.
O treinador santista já marcou presença no BID e está livre para estrear no próximo sábado. O Peixe não vence há cinco jogos no Campeonato e se aproximou da zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 22 pontos.

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