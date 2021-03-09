Fabio Capello critica Cristiano Ronaldo em eliminação na Champions para o Porto

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O ex-treinador Fabio Capello, que teve passagens pela seleção da Itália e por diversos clubes italianos, entre eles a Juventus, criticou a atuação de Cristiano Ronaldo na eliminação da Juve para o Porto nas oitavas de final da Champions League.

Veja o mata-mata da Champions League- É gravíssimo. Um jogador como Cristiano Ronaldo virar de costas na barreira, como aconteceu na falta. É imperdoável - disse o ex-treinador da Itália e da Juventus.

Capello também falou sobre outros erros da Juventus na partida que culminou em sua eliminação nas oitavas da Champions League.

- A Juventus cometeu erros elementares: na primeira parte deu um bônus ao querer jogar de trás. Depois esteve desatento à segunda parte do FC Porto. Ofereceram o pênalti, e Demiral foi ingênuo ao ficar atrás do atacante - disse Capello.