Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fabio Capello critica Cristiano Ronaldo em eliminação na Champions para o Porto

Ex-treinador da seleção italiana e da Juventus, Fabio Capello não poupou críticas e mostrou erros de Cristiano Ronaldo na eliminação desta terça-feira...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 20:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 20:56
Crédito: AFP
O ex-treinador Fabio Capello, que teve passagens pela seleção da Itália e por diversos clubes italianos, entre eles a Juventus, criticou a atuação de Cristiano Ronaldo na eliminação da Juve para o Porto nas oitavas de final da Champions League.
Veja o mata-mata da Champions League- É gravíssimo. Um jogador como Cristiano Ronaldo virar de costas na barreira, como aconteceu na falta. É imperdoável - disse o ex-treinador da Itália e da Juventus.
Capello também falou sobre outros erros da Juventus na partida que culminou em sua eliminação nas oitavas da Champions League.
- A Juventus cometeu erros elementares: na primeira parte deu um bônus ao querer jogar de trás. Depois esteve desatento à segunda parte do FC Porto. Ofereceram o pênalti, e Demiral foi ingênuo ao ficar atrás do atacante - disse Capello.
Após a eliminação nas oitavas da Champions League, a Juventus enfrenta, às 14h (de Brasília) deste domingo, o Cagliari, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados