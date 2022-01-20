Fábio agradece recepção do Fluminense e define meta para 2022: 'Vencer, ser campeão e dar alegria'

O Fluminense anunciou seu sétimo reforço para temporada. Fábio, ex-Cruzeiro, foi contratado por uma temporada para reforçar a meta tricolor. O goleiro, anunciado na última quarta pelo clube, agradeceu ao clube e torcida pela recepção calorosa e exaltou a história de goleiros que defenderam as três cores e ficaram marcados na história do futebol. - Eu estou muito feliz. Agradeço pela recepção e foi da forma que me passaram, [disseram] que o Fluminense é família. Senti esse carinho desde o primeiro dia, e da mesma forma nas redes sociais, com os torcedores. É o que a gente mais precisa para que possa estar cada vez mais em alta, tendo disposição para vestir essa camisa na temporada de 2022.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEm sua primeira entrevista como atleta do Fluminense, Fábio elogiou o mural em homenagem a Carlos Castilho, no CT que recebe o nome do ídolo. O goleiro mostrou motivação para também ser lembrado na história do clube.

- Estou buscando galgar um espaço nessa história de grandes goleiros. É impactante quando você chega no CT e já vê aquela arte maravilhosa [do goleiro Castilho]. É uma grande história de superação e luta, que hoje está registrada aqui. É gratificante poder vestir essa camisa e poder honrar também as cores do Tricolor. > Veja a tabela do Carioca 2022

Aos 41 anos, Fábio ainda demonstra a mesma energia de anos atrás. Segundo ele, a estratégia será aliar o ânimo à experiência, característica diferencial entre as traves. O arqueiro também projetou títulos nesta temporada.

- Estou super motivado e empolgado, como se fosse meu primeiro ano, mas utilizando a experiência que adquiri nessa grande estrada que Deus me permitiu, me concedeu a oportunidade de uma carreira muito longa, pela minha dedicação e meu empenho no dia a dia. Estou super motivado e pronto para todos os nossos objetivos. Os obstáculos que vamos ter pela frente vão ser difíceis, mas com a união e dedicação de todos, com empenho e trabalho dentro e fora de campo, tenho fé e confiança de que será um ano maravilhoso.Fábio, que disputará a posição com Marcos Felipe e Muriel, revelou que deseja apresentar um bom desempenho e, acima de tudo, levantar taças com a equipe tricolor. Para ele, a competição pela meta fortalece o elenco do Flu.

- Espero corresponder à altura dentro de campo. No meu dia a dia, [ir] me preparando junto com os outros goleiros que já estão aqui no Fluminense. Estou buscando o mesmo objetivo, que é vencer, ser campeão e dar alegria ao nosso torcedor. Vamos juntar forças para conquistar esse objetivo.

No Fluminense, Fábio irá reencontrar Fred, ex-companheiro de clube. O goleiro elogiou o ídolo tricolor e celebrou o fato de poder voltar a trabalhar com ele. Por fim, relembrou o título da Copa do Brasil de 2018, que conquistaram juntos pelo Cruzeiro.

- É um prazer. O Fred é de casa, a gente tem uma convivência muito boa já. Quando eu cheguei no Cruzeiro, em 2005, o Fred já estava lá. Logo depois, teve aquele 'boom' e [ele] foi vendido para a França, mas a gente trabalhou juntos no meu primeiro ano. Depois ele retornou e a gente teve a satisfação de ser campeão. É sempre uma satisfação trabalhar com um profissional dedicado, com uma história vitoriosa, que a gente conhece de perto. Fico feliz de ter essa oportunidade de novo.