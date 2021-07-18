Fabinho sobre fase da Chape: 'Vivemos um momento difícil'

Crédito: AssCom Dourado

A situação da Chapecoense é dramática. Neste domingo, o Verdão esteve duas vezes em vantagem no placar, mas foi superada pelo Cuiabá dentro de casa.

Na saída de campo, o atacante Fabinho conversou com a imprensa e afirmou que o time precisa trabalhar para acabar com a má fase.

‘Acho que não temos que pensar em Série B, temos muito trabalho pela frente, está no começo. Infelizmente estamos vivendo esse momento difícil, que a gente não esperava. É manter de cabeça erguida para melhorar essa situação’, afirmou ao Premiere.

Após 12 rodadas, a Chapecoense aparece na lanterna do torneio, com apenas 5 pontos.

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