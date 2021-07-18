Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fabinho sobre fase da Chape: 'Vivemos um momento difícil'

Atacante saiu do banco de reservas, mas não conseguiu ajudar o Verdão do Oeste a vencer no Brasileirão...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 13:28
Crédito: AssCom Dourado
A situação da Chapecoense é dramática. Neste domingo, o Verdão esteve duas vezes em vantagem no placar, mas foi superada pelo Cuiabá dentro de casa.
Na saída de campo, o atacante Fabinho conversou com a imprensa e afirmou que o time precisa trabalhar para acabar com a má fase.
‘Acho que não temos que pensar em Série B, temos muito trabalho pela frente, está no começo. Infelizmente estamos vivendo esse momento difícil, que a gente não esperava. É manter de cabeça erguida para melhorar essa situação’, afirmou ao Premiere.
Após 12 rodadas, a Chapecoense aparece na lanterna do torneio, com apenas 5 pontos.
Calendário
Na próxima jornada, o Verdão do Oeste busca a sua recuperação diante do Juventude, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados