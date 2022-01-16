Fabinho marca, Liverpool vence o Brentford e assume a vice-liderança da Premier League

O Liverpool conquistou uma grande vitória sobre o Brentford por 3 a 0 na Premier League, ultrapassou o Chelsea e assumiu a vice-liderança da Premier League. Fabinho abriu o placar no fim da primeira etapa, enquanto Chamberlain e Minamino sacramentaram o triunfo dos Reds em Anfield.FICOU NO QUASEO Liverpool começou pressionando na primeira etapa e Alexander-Arnold teve uma grande oportunidade aos 13 minutos após receber passe na entrada da área e soltar uma bomba pela linha de fundo. Aos 21, Van Dijk aproveitou sobra de bola na área depois de uma cobrança de escanteio e finalizou para grande defesa de Fernández.
SUSTO E ALÍVIOApós aguentar a pressão, o Brentford buscou sair mais para o ataque e aos 38 minutos, Toney aproveitou erro de Matip e chutou de fora da área, mas a bola passou ao lado do gol de Alisson. No fim da primeira etapa, Fabinho aproveitou cobrança de escanteio no segundo poste e mandou para o fundo das redes.
PRESSÃO INSUPORTÁVELNo início da segunda etapa, os Reds voltaram pressionando alto e no primeiro ataque, Fabinho aproveitou erro de saída de bola do rival e bateu de fora da área para defesa tranquila do goleiro. Aos 16 minutos, Jota aproveitou passe de Arnold na área e bateu de primeira, mas carimbou a trave. Aos 21, o português recebeu passe de Firmino, driblou o defensor, mas parou em brilhante defesa de Fernández.
AMPLIOU A VANTAGEMNo ataque seguinte, Chamberlain aproveitou cruzamento de Robertson e contou com falha do zagueiro para ampliar o marcador de peixinho. Aos 31 minutos, Firmino pressinou a saída de bola do Brentford, roubou a posse na grande área e encontrou Minamino livre para marcar o 3º gol dos Reds e sacramentar a vitória.