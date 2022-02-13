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futebol

Fabinho decide e Liverpool vence o Burnley na Premier League

Após muita pressão na primeira etapa, meia brasileiro aproveitou escanteio para marcar o gol da vitória dos Reds. Segundo tempo não teve grandes oportunidades na partida...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2022 às 12:54
Com gol de Fabinho, o Liverpool derrotou o Burnley por 1 a 0 pela Premier League. Com o resultado, os Reds seguem perseguindo o Manchester City na busca pelo título do Campeonato Inglês, embora a distância se mantenha em 11 pontos.TUDO EQUILIBRADOO duelo entre Burnley e Liverpool começou equilibrado, mas os mandantes criaram a primeira chance do jogo. Aos 13, Brownhill encontrou espaço de fora da área e finalizou para boa defesa de Alisson. Os Reds responderam com Keita recebendo passe na entrada da área de Mané e batendo no canto para grande defesa de Pope.
> Veja a tabela da Premier League
SÓ DEU LIVERPOOLAos 29 minutos, Mané aproveitou cobrança de falta e finalizou para outra excelente intervenção de Pope e no rebote mandou pela linha de fundo. Aos 39, o atacante senegalês aproveitou escanteio, desviou a bola no primeiro poste e Fabinho chegou batendo de primeira para um milagre do goleiro do Burnley, mas o brasileiro pegou o rebote e balançou as redes.
SEM GRANDES CHANCESNa segunda etapa, o Liverpool diminuiu o ritmo de jogo, enquanto o Burnley tentou se lançar ao ataque em busca de empate. Ainda assim, os Reds tiveram a melhor oportunidade aos 41 minutos após Jota receber passe de Salah dentro da área, mas finalizar dividindo com a zaga e mandando pela linha de fundo.
Crédito: FabinhoanotouogoldavitóriadoLiverpoolnestedomingo(PAULELLIS/AFP

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