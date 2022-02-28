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Fabián Bustos terá semana livre para corrigir erros no Santos

Treinador argentino começará a trabalhar no time da Vila Belmiro nesta segunda-feira, 24 horas após o empate contra o Novorizontino, pior time do Campeonato Paulista...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 09:00
O técnico Fabián Bustos assume o Santos nesta segunda-feira (28). O treinador deve comandar o primeiro treino pelo Peixe para ajudar a livrar o clube dessa fase ruim que vem enfrentando. O time santista só volta jogar no próximo sábado, contra Ferroviária.O empate do Santos contra o Novorizontino por 2 a 2 na Vila Belmiro rendeu duras críticas por parte da torcida do santista. Próximo ao portão de saída dos dirigentes do Peixe, membros da torcida santista protestaram contra o atual time e cobraram respostas do presidente Andres Rueda.O comandante do Alvinegro desde a saída de Fábio Carille foi Marcelo Fernandes, que faz parte da comissão técnica fixa do clube. Ele comentou sobre a fase ruim do Peixe.
"Não falei com o Fabián Bustos. Ee chega amanhã no clube, a partir de amanhã teremos contato com ele. Me dedico muito ao clube em tudo o que eu faço aqui. Não estou preocupado se é a pior ou a melhor fase", disparou.
"Logicamente o grupo já está sentindo por tudo que já aconteceu no ano passado. Precisamos agregar e juntar essa molecada para que a gente possa ter o mínimo necessário para começar um trabalho", completou o treinador, em entrevista coletiva.
Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, clube em que estava desde 2020.
Crédito: SantosficounoempatecontraoNovorizontino,eagorateráFabiánBustosnocomando(Foto:Divulgação/Santos

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