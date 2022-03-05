Fabián Bustos tem bom retrospecto em estreias como treinador

O confronto entre Santos e Ferroviária neste sábado, na Fonte Luminosa, pelo Campeonato Paulista vai marcar a estreia do técnico Fabián Bustos no comando santista.O treinador argentino tem bom aproveitamento em estreias e pode contribuir com o Peixe que precisa pontuar no fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento e poder tentar a classificação no mata-mata.
Fabián Bustos comandou seis equipes equatorianas antes do Santos: Desportivo Quito, Técnico Universitário, Macará, Manta, Delfín e Barcelona de Guayaquil. Ele tem apenas uma derrota na estreia com o Desportivo Quito, desde então são quatro vitórias e um empate. Em todas as vitórias, o time comandado pelo argentino marcou dois gols.Veja as últimas estreias de Fabián Bustos:
Independiente 2 x 0 Deportivo quito (2011)El Nacional 0 x 0 Técnico U. (2012)Macará 2 x 1 Deportivo Quito (2012)Manta 2 x 1 Independiente Del Vale (2013)Delfin 2 x 0 LDU (2016) / Delfin 2 x 1 LDU (2018)Progreso 0 x 2 Barcelona de Guayaquil (2020)