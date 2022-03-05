futebol

Fabián Bustos tem bom retrospecto em estreias como treinador

Técnico vai comandar o Santos pela primeira vez neste sábado, diante da Ferroviária...
LanceNet

Publicado em 05 de Março de 2022 às 14:00

O confronto entre Santos e Ferroviária neste sábado, na Fonte Luminosa, pelo Campeonato Paulista vai marcar a estreia do técnico Fabián Bustos no comando santista.O treinador argentino tem bom aproveitamento em estreias e pode contribuir com o Peixe que precisa pontuar no fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento e poder tentar a classificação no mata-mata.
Fabián Bustos comandou seis equipes equatorianas antes do Santos: Desportivo Quito, Técnico Universitário, Macará, Manta, Delfín e Barcelona de Guayaquil. Ele tem apenas uma derrota na estreia com o Desportivo Quito, desde então são quatro vitórias e um empate. Em todas as vitórias, o time comandado pelo argentino marcou dois gols.Veja as últimas estreias de Fabián Bustos:
Independiente 2 x 0 Deportivo quito (2011)El Nacional 0 x 0 Técnico U. (2012)Macará 2 x 1 Deportivo Quito (2012)Manta 2 x 1 Independiente Del Vale (2013)Delfin 2 x 0 LDU (2016) / Delfin 2 x 1 LDU (2018)Progreso 0 x 2 Barcelona de Guayaquil (2020)
Crédito: Fabián Bustos vai fazer a sua estreia no Santos neste sábado (Foto: Divulgação/Santos FC

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

