Fabián Bustos cobra velocidade em treinos intensos do Santos

Com duas semanas livres após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o que não faltou nos treinos do Santos comandado pelo argentino Fabián Bustos foi intensidade.A primeira grande mudança do treinador foi nos horários. Os dias foram marcados por treinos em dois períodos: às 8 horas e às 16 horas. Nesta semana, por exemplo, o elenco do Peixe vai fazer essa programação de terça-feira até sexta.
O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que os treinos intensos mudaram os trabalhos e a parte física. Os atletas não estavam acostumados trabalhos com tanta velocidade. Isso, inclusive, é um pedido do argentino: em toda jogada de ataque, Bustos pede para que os jogadores pensem rápido e definam o lance. Isso, segundo ele, é uma forma de pegar o adversário desprevenido.No sábado, o Santos realizou um jogo treino contra a equipe Sub-20. Foi o primeiro desafio santista após uma semana cheia para treinamentos. E deu resultados: venceu por 4 a 0, com gols de Ricardo Goulart, Carlos Sánchez, Rwan Seco e Vinícius Balieiro.
A comissão técnica santista dividiu o jogo-treino em quatro tempos de 25 minutos. Ricardo Goulart abriu o placar no início da segunda etapa. Carlos Sánchez, de pênalti, ampliou na terceira parte. Rwan Seco e Vinícius Balieiro fecharam o marcador no quatro tempo.
Bustos mudou quase a equipe toda durante o jogo, mas começou o treino com: João Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Lucas Pires; Willian Maranhão, Zanocelo e Goulart; Braga, Baptistão e Lucas Barbosa.
O próximo desafio do Santos será contra o Banfield, na Argentina, na primeira rodada da fase de grupos da competição.