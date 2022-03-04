FAARO/Lunes amplia presença no esporte mineiro com token para o Betim Futebol

A FAARO/Lunes deu mais um passo dentro do futebol de Minas Gerais. Asempresas serão responsáveis pela administração do fan token do Betim Futebol,clube que disputa o Módulo 2 do Campeonato Mineiro e que tem uma gestão voltada para a formação de atletas. Em novembro passado, a FAARO/Lunes lançou o Cruzeiro Fan Token e vendeu cerca de 900.000 unidades do produto na pré-venda.

Assim como ocorre na parceria com a Raposa, a empresa de blockchain desteprojeto será a Lunes, companhia com tecnologia proprietária. Com a novidade,os torcedores do Guerreiro de Betim poderão participar ativamente de decisões gerenciais do clube, além de ajudar financeiramente e ser parte importante da instituição.

A expectativa do clube e seus parceiros é que a comercialização de tokens,prevista para começar a partir de março, possa gerar mais de R$ 2 milhões emvendas. O produto terá opções para as diferentes classes sociais e a torcidapoderá acessar serviços integrados e ainda concorrer a produtos oficiais. Êxito com o Cruzeiro​ A FAARO/Lunes entrou no mercado esportivo emnovembro de 2021 quando passou a administrar e comercializar o Cruzeiro FanToken (CRZ). A parceria faz parte do processo de reconstrução do clube e quertambém trazer o torcedor para mais perto da equipe. Até o momento, os cercade 900 mil tokens comercializados renderam mais de R$ 4,5 milhões para oscofres da Raposa.

O Betim Futebol fará uma formatação disruptiva para seu Fan Token, condizente com a cultura de um clube novo que valoriza o uso de novas tecnologias para aprimorar sua gestão e seu trabalho formador de atletas.

-Podemos fazer o que nenhum grande clube pode fazer, porque somos maisleves e menos burocráticos. Queremos mostrar para o mundo o grande trabalho de gestão e inovação que estamos conduzindo aqui no Betim- afirma Frederico Pacheco, CEO do Betim Futebol.

Sobre a Faaro e Lunes

A FAARO é uma plataforma digital que oferece aos usuários o gerenciamentode bens, marketplace exclusivo e serviços especializados para a gestão decoleções, patrimônios e objetos raros. Nossa equipe é formada por pessoasapaixonadas por história, cultura, tecnologia, esporte, finanças e novosnegócios, e busca conhecer profundamente os clientes e desenvolver soluçõesque os atendam integralmente.

A Lunes é uma empresa brasileira de tecnologia focada em ser um hub desoluções utilizando o blockchain próprio, com produtos que operam no mercado B2B com foco no resultado para B2C.