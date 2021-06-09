FAAP abre processo contra Palmeiras cobrando R$ 1,3 milhão

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras não vive um bom momento financeiro. Sem arrecadação por bilheteria e sem fazer contratações que possam arriscar a saúde financeira do clube, o Verdão terá mais um problema para lidar.

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A Federação das Associações de Atletas Profissionais (FAAP) abriu um processo contra o Alviverde pedindo R$1,3 milhão. A notícia foi divulgada pelo UOL.

A FAAP já possui processos anteriores contra o Verdão, que totalizam cerca de R$450 mil e são relativos às vendas do meio-campista Moisés, ao Shandong Luneng-CHI, e do lateral Lucas Cândido, ao RB Leipzig-ALE. Desta vez, a quantia é mais de duas vezes superior.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoA Federação cobra do clube percentuais dos salários pelo período equivalente a novembro de 2018 e janeiro de 2021. A lei diz que a FAAP tem direito a 0,5% do salário pago mensalmente a cada jogador.

O processo está baseado no art. 57 da Lei Pelé, que obrigava o clube a pagar 0,5% do salário de todos os atletas para a Federação e 0,8% das transferências ao FENAPAF. Este, porém, foi revogado em janeiro de 2021. Deste modo, a entidade cobra os valores relativos a anos anteriores, entendendo que, neste período, a lei ainda estava em vigor.