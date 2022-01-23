Fã de Ederson, superação e mais: conheça Kauã, goleiro que ganha espaço com saídas no Flamengo

A reformulação do elenco do Flamengo, que se desfez de 10 nomes em 2022, entre saídas, vendas e empréstimos, abrirá espaço para promissores talentos vindos da base. É o caso de Kauã Santos, de 18 anos, que está integrado aos treinos do time principal, ao lado de Diego Alves e Hugo Souza, devido às saídas de César e Gabriel Batista. O goleiro, uma das promessas do Ninho, superou a perda da mãe e uma série de dificuldades até chegar ao Flamengo.Se a titularidade está entre Diego Alves, de 36 anos, e Hugo Souza, de 22, Kauã está aproveitando a oportunidade para seguir evoluindo. Na pré-temporada, os treinos de Paulo Grilo, preparador de goleiros contratado pelo Flamengo junto a Paulo Sousa, têm chamado atenção. O profissional admitiu que a sua metodologia é diferente da aplicada no Brasil, em entrevista ao canal do clube.

A evolução de Kauã no Flamengo tem chamado a atenção. O jovem chegou ao clube para testes em 2020, logo se destacou e, em 2021, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-18 e assinou contrato com o clube até fevereiro de 2024.

Conheça mais sobre a trajetória de Kauã Santos, goleiro do Flamengo, abaixo!Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWREPROVAÇÃO NO GALO E AVALIAÇÕES: A TRAJETÓRIA ATÉ O FLAMENGO

Nascido em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, Kauã começou a praticar futebol aos cinco anos. Contudo, o garoto mostrava habilidade e atuava tanto na linha quanto no gol. Tanto que, pelo time da cidade onde nasceu, disputou a Taça das Favelas como jogador e, em outro torneio, fez até um gol de bicicleta.

- Sempre joguei na linha e no gol. Chegou uma hora que precisei tomar a decisão do que queria. Antes, joguei na linha pelo Pedreira de Vassouras, fiz gol na Taça das Favelas, e fiz gol de bicicleta em outro campeonato - disse à FlaTV.

Além dos clubes de Vassouras, Kauã jogou na base do Volta Redonda, mas a distância era um problema para o jovem. O goleiro também fez teste para o Atlético-MG, passou uma semana em avaliação, mas acabou reprovado.

Depois de nova passagem pelo Voltaço, chegou a vez de buscar uma chance no Flamengo. Kauã passou por um período de teste, de uma semana, e depois por duas avaliações no clube - a primeira de um mês, a segunda de seis meses -, e mostrou seu valor. Hoje, o goleiro de 18 anos tem contrato com o Fla até 2024.PERDA DA MÃE, APOIO DA FAMÍLIA E SUPERAÇÃO

Na entrevista ao canal do clube, Kauã ressaltou que sempre teve o apoio da família para tentar a carreira no futebol. Contudo, logo aos nove anos, precisou lidar com a perda de sua mãe. Para isso, contou com a avó e a tia, a quem já considerava como mães e que participavam da sua educação antes da perda.

- Com nove anos, minha mãe faleceu. Obviamente, isso é uma coisa muito ruim, mas minha vó e tia sempre foram muito presentes, mesmo com minha mãe viva. Sempre chamei minha vó de mãe também. Sempre contei que tinha três mães - relatou Kauã.CARACTERÍSTICAS E FÃ DE EDERSON

Com 1,96m, Kauã Santos destaca que é um goleiro rápido e com bom trabalho com os pés. Aliás, essa é uma das características que admira em Ederson, goleiro do Manchester City, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira, do qual é fã.

- Sempre gostei do Ederson, até por ter a característica de jogar com os pés. É uma das mais fortes dele. Foi despertando esse interesse, fui ficando com mais vontade - afirmou, antes de falar sobre as suas próprias qualidades:

- Jogo com os pés e velocidade. Goleiro grande costuma ser lento, mas, no meu caso, é diferente. Por trabalhar muito essa situação, me considero um goleiro rápido. Saída de gol, leitura de jogo, são minhas características - finalizou Kauã.